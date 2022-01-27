Parlak saçlar için: Papatya suyu ile saç açma, zerdeçal ile saç açma
Uyku çayı denildiğinde akıllara ilk gelen bitkilerden biri olan papatyanın saç rengi açma konusunda da oldukça etkilidir.
Zayıflamış ve solmuş saçlarımızı canlandırmak ve daha parlak görünümü ile eski canlılığına kavuşturmak isteyenlerin aradığı doğal çözüm…
Papatya suyu ile saç açma
Papatya çayı saçları açmak için güçlü doğal bir maddedir.
Limonla (saç açmak için geleneksel bir yol) papatya çayı karıştırılarak sağlıklı ve parlak bir saç elde edilir. Bir su bardağı suda bir adet sallama papatya çayı veya 1 tatlı kaşığı kurutulmuş papatya atıp 10 dakika kadar demleyin.
Zerdeçal ile saç açma
1,5 su bardağı suya 2 yemek kaşığı dolusu toz zerdeçalı ekleyin ve 10 dakika boyunca kaynatın. Ve 15 dakika dinlenmeye bırakın. Daha sonrasında hazırladığınız karışımı saç diplerinizden tüm saçınıza uygulayın ve streç film sarıp yarım saat bekleyip yıkayın veyahut saçlarınız kuruyana dek güneşte de durabilirsiniz.
Zerdeçalın saça faydaları şunlardır: Saç dökülmesini büyük ölçüde azaltmaktadır. Dökülmüş olan saçların yeniden çıkmasına yardım etmektedir. Saçlara parlaklık vermektedir.
Papatya çayının faydaları
- -Papatya çayının vücut sağlığı için detoks özelliği vardır. Vücuttaki zehirlerin dışarı atılmasına yardımcı olur ve vücuda bu açıdan rahatlık verir.
- -Papatya çayının mideyi rahatlatıcı etkisi vardır.
- -Hazmı kolaylaştırıcı etkisi vardır. Midenin daha iyi çalışmasını sağlar ve kabızlığın giderilmesine yardımcı olur.
- -Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir ve soğuk algınlığına iyi gelir.
- -Soğuk algınlığı sonucu oluşan boğaz ağrılarına ve öksürüğe karşı etkilidir.
- -Papatya özlerinin rahatlatıcı etkisi geçmişten beri süre gelen anksiyete ve depresyon rahatsızlıkları için rahatlatıcı etkiye sahiptir.
- -Papatya saçların doğal parlaklık kazanmasına yardımcı olur.
- -Saçlarda kepek oluşumunu önler.
- -Papatyayı saçlarınızda daha etkili olarak kullanmak için demleme şeklinde elde edilen papatya suyunu soğuduktan sonra ara ara saçlarınıza uygulayabilirsiniz.