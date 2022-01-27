Parlak saçlar için: Papatya suyu ile saç açma, zerdeçal ile saç açma

Zayıflamış ve solmuş saçlarımızı canlandırmak ve daha parlak görünümü ile eski canlılığına kavuşturmak isteyenlerin aradığı doğal çözüm…

Papatya suyu ile saç açma

Papatya çayı saçları açmak için güçlü doğal bir maddedir.

Limonla (saç açmak için geleneksel bir yol) papatya çayı karıştırılarak sağlıklı ve parlak bir saç elde edilir. Bir su bardağı suda bir adet sallama papatya çayı veya 1 tatlı kaşığı kurutulmuş papatya atıp 10 dakika kadar demleyin.

Zerdeçal ile saç açma

1,5 su bardağı suya 2 yemek kaşığı dolusu toz zerdeçalı ekleyin ve 10 dakika boyunca kaynatın. Ve 15 dakika dinlenmeye bırakın. Daha sonrasında hazırladığınız karışımı saç diplerinizden tüm saçınıza uygulayın ve streç film sarıp yarım saat bekleyip yıkayın veyahut saçlarınız kuruyana dek güneşte de durabilirsiniz.

Zerdeçalın saça faydaları şunlardır: Saç dökülmesini büyük ölçüde azaltmaktadır. Dökülmüş olan saçların yeniden çıkmasına yardım etmektedir. Saçlara parlaklık vermektedir.

Papatya çayının faydaları