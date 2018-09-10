Sabununuzu kendiniz yapın! Ballı sabun tarifi

MALZEMELER:

1 çay bardağı sızma zeytinyağı

1 çay bardağı su

1 fincan lye (kül suyu) yada %100 sodyum hidroksit

1 kahve fincanı badem yağı

1 kahve fincanı Hindistan cevizi yağı

2 tatlı kaşığı bal

SABUN YAPARKEN BUNLARA DİKKAT!

Bu sabunu yaparken kullanacağınız Lye (kül suyu) veya kullanacağımız %100 sodyum hidroksit yakıcı maddedir. Bu nedenle cildinize temas ettirmeyin!

Cildinize gelirse hemen bol su ile bölgeyi yıkayın ve aksi bir durum oluşursa doktorunuza başvurun.

Bu yakıcı maddeleri kullanırken mutlaka gözlük ve eldiven kullanın.

Ballı sabun yaparken su ile lye karıştırılmaktadır. Bu karıştırma esnasında yoğun bir duman oluşur. Bu dumanı solumamalı veya bir maske kullanmalısınız. Gerekirse aspiratör altında yapmaya çalışın.

Sabunu yaparken kullanacağınız kapların çelik olmasında fayda var. Plastik ve bakır kaplar zarar görebilir. Ayrıca sonrasında bu kaplarda temizlense dahi yemek pişirmek sakıncalı olabilir.

Sabunları bir kalıp haline sokmak ve daha güzel görünmesini sağlamak istiyorsanız, mağazalarda satılan sabun kalıplarından satın alabilirsiniz.

BALLI SABUN YAPIMI

İlk olarak bir kap içerisine su koyun ve üstüne yavaş yavaş lye dökerek karıştırın. (Yoğun duman vereceği için önceden önleminizi alın)

Sonrasında zeytinyağını, mikrodalgada 1 dakika kadar ısıtın. Isıttığınız kabın cam veya porselen olmasına özen gösterin.

Isıttığınız yağı, su ve lye karışımının içerisine ekleyip güzelce karıştırın. Zeytinyağını kattıktan sonra karışım hafifçe koyulaşacaktır.

Daha sonra elde ettiğiniz karışım içerisine Hindistan cevizi yağı, bal ve badem yağını ilave edip tekrar karıştırın.

Eğer sabunun güzel kokmasını istiyorsanız, karışım içerisine bir miktar uçucu yağ ekleyebilirsiniz. Bir kaç damla yeterli olacaktır.

Artık sabun karışımı hazır. Bu işlemlerden sonra karışımı sabun kalıplarına dökebilirsiniz. Sabun kalıplarına döktükten sonra her kalıbın etrafına mutlaka bir poşet sarın. Son olarak poşetleri de havlu ile sarın. Yaklaşık olarak bu şekilde sarılı halde 24 saat beklemesi gerekiyor.

Eğer 24 saat geçmesine rağmen sabunlar hala sıcak ve yumuşak bir kıvamda ise biraz daha beklemekte fayda var. Sabunlar tamamen kuruyup katı bir hal aldıktan sonra hava geçirmeyen bir kağıtla sarabilir ve saklayabilirsiniz.