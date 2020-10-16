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Aktüel Sabuncubeli Tüneli'nde otomobil taşıyan kamyon yandı
Aktüel

Sabuncubeli Tüneli'nde otomobil taşıyan kamyon yandı

Kamyon ile taşıdığı 3 otomobil zarar gördü

Yeniakit Publisher
2020-10-16 10:49:13 -
Sabuncubeli Tüneli'nde otomobil taşıyan kamyon yandı

MANİSA (AA) - Manisa ile İzmir'i birbirine bağlayan Sabuncubeli Tüneli'nde alev alan kamyon ve üzerindeki 3 otomobil kullanılamaz hale geldi.

H.Ç. (36) idaresindeki otomobil yüklü 35 HZ 410 plakalı kamyon, sabaha karşı Sabuncubeli Tüneli'nden geçerken aracın motor kısmında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kendi imkanlarıyla kamyondan çıkan sürücü, durumu itfaiye ekiplerine ve tünel yetkililerine bildirdi, tünel araç geçişine kapatıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Kamyon ve üzerindeki 3 otomobil, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Çalışmaların ardından tünel yeniden trafiğe açıldı.

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