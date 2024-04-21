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Kobi Sabriye Şen, TOBB delegesi oldu
Kobi

Sabriye Şen, TOBB delegesi oldu

Yeniakit Publisher
2024-04-21 17:01:00 -
Sabriye Şen, TOBB delegesi oldu

Sabriye Şen, Türk TSO Kadın Girişimciler Komitesi’nde TOBB delegesi oldu.

Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (TTSO) Kadın Girişimciler Komitesi (KGK) 2. Genel Kurulu İstanbul’da gerçekleştirildi. Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (TCCI) Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. RifatHisarcıklıoğlu`nun teşrifleriyle gerçekleştirilen toplantıya, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve gözlemci ülkeler Macaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temsilcileri katıldı. Genel Kurul’da Kazakistan Cumhuriyeti’nden LazzatRamazanova Türk TSO KGK Başkanı olarak seçildi. Genel Kurul’da ayrıca üye ülkeler adına iki yıl boyunca komitede görev alacak delegeler de belirlendi. TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sabriye Şen, Türk TSO Kadın Girişimciler Komitesi'nde Türkiye’yi temsilen TOBB Delegesi oldu.

Türk dünyası kadın girişimcileri İstanbul’da buluştu

Türk TSO Kadın Girişimciler Komitesi Genel Kurul toplantısının ardından, TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sabriye Şen, İcra Komitesi Başkan Yardımcıları Ferah Aslanoba Gürsel ve Özlem Çelik ile birlikte, TOBB koordinasyonunda İstanbul Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlenen, Kadın Girişimciler Komitesi 2. İş Forumu ve B2B NetworkingEtkinliğine katıldı. Üye ülkelerden kadın girişimcilerin yer aldığı toplantıda, Türk dünyasının kadın girişimci gücünün geliştirilmesi adına atılacak stratejik adımlar veiş birliği imkanları değerlendirildi.

Türk kadınları, ekonomik kalkınmanın lokomotifi olmaya hazır

TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sabriye Şen, Türk Ticaret ve Sanayi Odaları (TSO) Kadın Girişimciler Komitesi'nde TOBB adına Türkiye'yi temsil etmekten büyük gurur duyduğunu belirtti. Şen, “Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (TCCI) Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sayın M. RifatHisarcıklıoğlu’na şahsıma ve Türk kadınının gücüne duyduğu güven dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum. Yaklaşık 1,5 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe, 185 milyonluk nüfusa sahip Türk dünyasının kadın girişimci gücünü harekete geçirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kadın girişimcilerimiz, ekonomilerimizin ve toplumlarımızın kalkınma hedeflerinde çok önemli bir potansiyele sahip. Türk devletleri olarak kadınlarımızı desteklemek ve güçlendirmek hepimizin görevi” diye konuştu.

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