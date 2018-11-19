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Sabri Ülker Vakfı, beslenme bozukluklarını masaya yatırdı

Sabri Ülker Vakfınca Büyük Ada’da gerçekleştirilen "Uluslararası Beslenme ve Sağlık İletişimi” programında beslenme bozuklukları masaya yatırıldı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 09:28
Sabri Ülker Vakfı, beslenme bozukluklarını masaya yatırdı

Sabri Ülker Vakfınca ikincisi bu yıl yapılan “Uluslararası Beslenme ve Sağlık İletişimi” programında beslenme bozuklukları, doğru iletişim teknikleri ve popüler diyetler gibi konular masaya yatırıldı. Büyük Ada’da gerçekleştirilen, toplumun gıda, beslenme ve sağlıklı yaşam alanında güncel, güvenilir ve bilimsel bilgiye ulaşması amacını taşıyan, içeriği Almanya’daki Hohenheim Üniversitesi Beslenme Bölümü Başkanı ve Sabri Ülker Vakfı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Hans Konrad Biesalski tarafından oluşturulan eğitim programının bu seneki teması “Popüler Diyetler: Sağlık Etkileri ve Etkili İletişim” oldu. Doğru bilginin topluma ulaştırılmasında medyanın rolünün de ele alındığı eğitimin sonunda katılımcılara, Avrupa Beslenme ve Gıda Bilimi Topluluğu (Society Of Nutrition and Food Science) tarafından uluslararası akreditasyona sahip sertifika verildi.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 09:28
  1. Sabri Ülker Vakfı
  2. Uluslararası Beslenme ve Sağlık İletişimi
  3. beslenme bozuklukları
  4. Büyük Ada
  5. Hohenheim Üniversitesi Beslenme Bölümü Başkanı ve Sabri Ülker Vakfı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Hans Konrad Biesalski
  6. Popüler Diyetler: Sağlık Etkileri ve Etkili İletişim
  7. Avrupa Beslenme ve Gıda Bilimi Topluluğu (Society Of Nutrition and Food Science)

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