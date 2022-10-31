Sabri Tunç Angılı kimdir? Sabri Tunç Angılı yeni görevi nedir?
31 Ekim 2022 tarihli Resmi Gazete’de atama kararları yer aldı. Vatandaşlar ise Sabri Tunç Angılı’nın kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Sabri Tunç Angılı görevi nedir?
Bazı büyükelçilerin merkeze alınması, bazı büyükelçilerin de atanmasına ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliğine, Antlaşmalar Genel Müdürü Yardımcısı Sabri Tunç Angılı atandı.
Sabri Tunç Angılı kimdir?
1976 Ankara doğumlu Sabri Tunç Angılı daha önce Şanghay ve Kazakistan Başkonsolosluğu görevlerinde bulundu.