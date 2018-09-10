Sabri Sarıoğlu futbolu bırakıyor! İşte yeni işi

Yaz döneminde kendisine takım bulamayan 34 yaşındaki Sabri Sarıoğlu futbolu bırakma kararı aldı.



Sabri’nin bir televizyon kanalı ile yorumculuk için görüşmelerde bulunduğu öğrenildi.



16 yıl Galatasaray’da forma giydikten sonra geçen yıl Göztepe’ye giden Sabri Sarıoğlu eski kulübünde jübile yapmak için haber beklemiş ama bu isteği gerçekleşmemişti.

16 YIL FORMA GİYDİ

2001'de alt yapıdan G.Saray A Takımı'na katılan Sabri, 16 yıl sarı-kırmızılı formayı giydi. 2017 yaz döneminde Göztepe'ye transfer olan 34 yaşındaki futbolcu, 1 yıl İzmir ekibinde oynadı ve sözleşmesi bitince boşta kaldı.