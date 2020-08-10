Sabır Meşhur, Suudi Arabistan'ın Türkiye karşıtı hamlesini açıkladı

Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur, Libya'da bölge halkını etkilemek ve kara propaganda yapmak amacıyla Suudiler tarafından 28 adet radyo kurulduğunu ifade etti.

Kişisel Youtube kanalı üzerinden konuşan Sabır Meşhur, Libya'da dış devletlerin zihin savaşı gerçekleştirdiğini söyledi.

Meşhur, Türkiye'ye karşı harekete geçen Suudi Arabistan'ın medya hamlesine dikkat çekerek, "Suudi Arabistan Türkiye'yi hezimete uğratmak için Libya'da 28 radyo istasyonu kurdu. Libya geniş alanlara sahip bir ülke, insanlar bir yerden bir yere giderken sürekli olarak radyo dinliyor. 6 milyonluk alandan bahsediyoruz. Bu Türkiye'nin başkenti Ankara'ya tekabül ediyor. Yani 10 televizyon kanalı ülkeye hükmediyor. Hafter tek başına bunu nasıl yapabilir ki? Körfez muhaberatı zihin kontrolünü iyi yapıyor. Bu adamlar zihinler kontrol ederek bir savaş yürütüyorlar. Libya'da bazı camilerde Suudi istihbaratları çalışıyor. Bunlar toplumu yönlendiriyor. İlk olarak 'Allah'tan başka ilah yok' diyorlar. Daha sonra Allah'ın yerine o yöneticiyi yavaş yavaş koymaya başlıyorlar. Bu yapılan yayınlar ile, Selman, Hafter ve Sisi ilah ilan ediliyor. Bu kişileri itaat etmeyi farz olarak gösteriyorlar. Bunlar şekil olarak İslam'a inanan tiplerdir. Ama özlerinde öyle bir şey yoktur. Bu savaş sessiz sedasız değişiyor. Ön tarafta top, tüfek, füzelerle ilgili bir savaş yürütülüyor. Ama asıl önemlisi olan arka plandır. Arkada zihin savaşı var" dedi.