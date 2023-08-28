  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Mete Yarar, Selçuk Bayraktar'ın neden ABD gemisine davet edildiğini açıkladı: TB3 iddiası var bu yüzden

Yabancılardan flaş Türkiye kararı! O adım sonrası hemen harekete geçtiler

ABD ordusu dağılıyor! 94 asker daha intihar etti

Rusya’dan flaş Hakan Fidan iddiası! Tüm dünyaya böyle duyurdular

Robot Sophia, Cumhurbaşkanı Erdoğan hayranı çıktı! 'Kendisiyle çalışmak isterim'

Libya'yı karıştıran Necla el-Menguş için dünyayı ayağa kaldıran Türkiye iddiası! Duyan şok olacak

En düşük emekli aylığı 15 bin liraya mı çıkıyor! Flaş açıklama az önce geldi

Gram altında agresif yükseliş başlıyor! İslam Memiş dolar ve altın için de...

Akşener'in teklifine Cumhur İttifakı ne diyecek? AK Parti’nin kritik isminden flaş açıklama

Teksas'a dönen Çeşme'de Emniyet ve Jandarma'dan ortak operasyon
Dünya Sabıka fotoğrafı olay olmuştu! Trump için tarih açıklandı
Dünya

Sabıka fotoğrafı olay olmuştu! Trump için tarih açıklandı

Yeniakit Publisher
2023-08-28 19:08:00 -
Sabıka fotoğrafı olay olmuştu! Trump için tarih açıklandı

2020 yılında seçim sonuçlarını kendi lehine çevirmek istediği gerekçesiyle tutuklanan ve 200 bin dolar kefaletle serbest bırakılan eski ABD Başkanı Donald Trump için mahkeme tarihi belli oldu.

ABD’nin Georgia eyaletinde 2020 yılındaki seçim sonuçlarını kendi lehine çevirmekle suçlanan eski Başkan Donald Trump ve diğer 18 sanığın mahkemeye çıkacağı tarih belli oldu.

ABD’nin Georgia eyaletinde 2020’deki seçim sonuçlarına müdahale etmekle suçlanan eski Başkan Donald Trump’ın mahkemeye çıkacağı tarih belli oldu. Fulton Bölge Mahkemesi Yargıcı Scott McAfee, Trump'ın Georgia’daki seçim sonuçlarını değiştirmekle suçlandığı davasındaki suçlamalardan dolayı 6 Eylül sabah 09.30'da mahkemeye çıkarılacağını ve söz konusu suçlamalarla ilgili diğer 18 kişinin de hakim karşısına çıkacağını açıkladı.

Trump, Georgia’daki dava öncesi geçtiğimiz 25 Ağustos’ta cezaevine giderek teslim olmuş, burada gözaltı işlemleri sırasında sabıka fotoğrafı çektirmişti. Ülke tarihinin sabıka fotoğrafı çeken ilk başkan olan Trump, 200 bin dolar kefalet karşılığı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Sabıka fotoğrafı büyük etki bıraktı

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya hesabı üzerinden sabıka fotoğrafını paylaşmasından bu yana seçim kampanyasına yapılan bağış miktarının 7.1 milyon dolar olduğu açıklandı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Trump'tan itiraflar: Ülkemiz cehenneme...
Trump'tan itiraflar: Ülkemiz cehenneme...

Dünya

Trump'tan itiraflar: Ülkemiz cehenneme...

Donald Trump'tan dikkat çeken ifade: Dolar, küresel üstünlüğünü kaybediyor
Donald Trump'tan dikkat çeken ifade: Dolar, küresel üstünlüğünü kaybediyor

Dünya

Donald Trump'tan dikkat çeken ifade: Dolar, küresel üstünlüğünü kaybediyor

Donald Trump teslim oluyor!
Donald Trump teslim oluyor!

Dünya

Donald Trump teslim oluyor!

Donald Trump teslim oldu! İlk kez bir ABD Başkanı cezaevine girdi
Donald Trump teslim oldu! İlk kez bir ABD Başkanı cezaevine girdi

Dünya

Donald Trump teslim oldu! İlk kez bir ABD Başkanı cezaevine girdi

Trump, bu ayrılığa daha fazla dayanamadı, geri döndü
Trump, bu ayrılığa daha fazla dayanamadı, geri döndü

Gündem

Trump, bu ayrılığa daha fazla dayanamadı, geri döndü

Tarihe geçen sabıka fotoğrafıyla ilgili Trump'tan yeni adım
Tarihe geçen sabıka fotoğrafıyla ilgili Trump'tan yeni adım

Dünya

Tarihe geçen sabıka fotoğrafıyla ilgili Trump'tan yeni adım

Trump işi ticarete döktü
Trump işi ticarete döktü

Dünya

Trump işi ticarete döktü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23