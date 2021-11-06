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Gündem Sabiha Gökçen'de uçuşlar normale döndü
Gündem

Sabiha Gökçen'de uçuşlar normale döndü

İstanbul'da dün geceden beri etkili olan sis nedeniyle hava trafiğine kapatılan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar tekrar başladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 12:28:00 -
Sabiha Gökçen'de uçuşlar normale döndü

Kentte dünden bu yana devam eden sis, hava yolu ulaşımını da olumsuz etkiledi.

Saat 08.00 itibarıyla iniş ve kalkışlara kapatılan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, sisin etkisinin azılmasıyla seferler yeniden başladı. Havalimanı saat 11.10'da kalkışa, 11.40'ta ise inişlere açıldı.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılacak bazı seferler ertelenirken, 21 uçak İstanbul Havalimanı'na yönlendirilmiş, 20 uçuş da iptal edilmişti. THY'nin 14.35'e kadar olan iç hat seferlerinin de iptal edildiği bildirilmişti.

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