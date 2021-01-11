  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Sabiha Gökçen Havalimanı 16,9 milyon yolcu ağırladı
Ekonomi

Sabiha Gökçen Havalimanı 16,9 milyon yolcu ağırladı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nı, 2020 yılında toplam 16,9 milyon yolcu kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-11 09:47:00 -
Sabiha Gökçen Havalimanı 16,9 milyon yolcu ağırladı

Koronavirüs salgını nedeniyle 28 Mart’ta geçici olarak uçuşlara kapatılan ve 1 Haziran’da yeniden faaliyete açılan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki toplam yolcu sayısı da 2019 yılına oranla yüzde 52 azaldı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 2020 yılında toplam iç hat yolcu sayısı 11,7 milyon olarak gerçekleşirken, iç hat yolcu sayısı 2019 yılına oranla yüzde 45 oranında düştü. Dış hat yolcu sayısı 2020 yılı sonunda 5,2 milyon olarak kaydedilirken, dış hat yolcu sayısındaki düşüş yüzde 62 oldu. 2020 yılındaki toplam yolcu sayısı içinde iç hat yolcu sayısının oranı yüzde 69, dış hat yolcu sayısının oranı ise yüzde 31 oldu. Geçen yıl İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan iniş ve kalkış yapan toplam yolcu uçağı sayısı 121 bin 274 oldu. Bu uçuşların 81 bin 378’i iç hat, 39 bin 896’sı ise dış hat uçuşu olarak kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanlığından 'WhatsApp' açıklaması
Gündem

Cumhurbaşkanlığından 'WhatsApp' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı televizyon programında gündeme dair önemli açıklamalar yaptı.

HDP'li Sancar'dan haddi aşan tehdit: 25 Nisan'da Erdoğan'ı yargılayacağız
Siyaset

HDP'li Sancar'dan haddi aşan tehdit: 25 Nisan'da Erdoğan'ı yargılayacağız

6-8 Ekim olaylarına ilişkin davayı değerlendiren HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, haddi aşan ifadelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehditler..
Kırgızistan'ın yeni Cumhurbaşkanı Caparov'dan flaş Türkiye mesajı!
Dünya

Kırgızistan'ın yeni Cumhurbaşkanı Caparov'dan flaş Türkiye mesajı!

Kırgızistan'ın yeni Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, "Türkiye ile ilişkilerimizi bugünkünden daha güçlü kılmaya ve üst seviyelere taşımaya çaba ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay