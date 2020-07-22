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Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki İZEV Shop, destekçilerini bekliyor

Yeniakit Publisher
2020-07-22 15:27:00 -
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki İZEV Shop, destekçilerini bekliyor

İSTANBUL (AA) - Sabiha Gökçen Havalimanında faaliyet yürüten ve Kovid-19 salgını nedeniyle bir süredir kapalı bulunan, down sendromlu, otizmli ve mental geriliği bulunan bireylerin ürettiği ürünlerin satıldığı İZEV Shop, yeniden kapılarını açtı.

Sabiha Gökçen Havalimanı İZEV Shop satış sorumlusu Onur Kılıç, mağazada satılan tüm ürünlerin gelirinin özel gereksinimli çocukların eğitimi için harcandığını söyledi.

Kılıç, mağazanın İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfına (İZEV) ait olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sabiha Gökçen ana sponsorluğunda açılan bir mağaza. Ürünler tamamen çocukların yararına kullanılıyor. Geliri vakfa giden bir mağaza. Türkiye'nin ilk 'sosyal shop'u diyebiliriz. Pandemi sürecinde kapalıydık şimdi tekrar faaliyete geçtik. Burada alınan her ürün vakfa gelir olarak gidiyor. Çocuklarımızın eğitiminde kullanılıyor. Çocukların el işi olan ürünleri var, dışarıdan sponsorlardan gelen ürünler de var."

İç hatlar giden yolcu bölümünde bulunan mağaza, birbirinden özel ve renkli hediye seçenekleriyle destekçilerini bekliyor.

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