Sabha aşireti terör örgütü YPG'ye karşı ayaklandı! Boykot çağrısı yaptılar

Terör örgütüne muhalifliğiyle bilinen Sabha aşireti lideri Beşir Faysal Huveydi, bugün terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Rakka il merkezinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

Cinayeti kınayan aşiret mensupları, Huveydi'nin öldürülmesinden sorumlu tuttuğu terör örgütüne tepki gösterdi.

Taziyeye gelen eşbaşkanı kovdular

Aşiret mensupları, taziyeye gelen terör örgütünün desteklediği Rakka meclisi eşbaşkanı Leyla Mustafa’yı kovdu.

Sabha aşireti Şura Meclisinden yapılan açıklamada, terör örgütü YPG/PKK'ya muhalif Beşir Faysal Huveydi'nin öldürmesinin şiddetle kınandığı belirtildi.

Diğer aşiretlere 'YPG'yi boykot edin' çağrısı

Terör örgütünün boykot edilmesine çağrıda bulunulan açıklamada, "Rakka ilini Rakkalılara teslim etmesi için diğer aşiretleri de PYD'yi boykot etmeye davet ediyoruz, örgütle siyasi ve sosyal alanlarda yapılan iş birliğini kesmeye çağırıyoruz. Çocuklarımızı SDG (terör örgütü YPG/PKK) saflarında görmek istemiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Ocak 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın eline geçen Suriye'nin Rakka şehri, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava destekli operasyonu sonucu 17 Ekim 2017'de terör örgütü YPG/PKK tarafından işgal edilmişti.