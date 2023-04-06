Sabetayizm-PKK kardeşliği! Cengiz Çandar Yeşil Sol Parti'den aday oluyor

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, Beyaz Türk Cengiz Çandar'a milletvekili adaylığı teklif etti. Sabetaycı Gazeteci Cengiz Çandar, Yeşil Sol Parti'den gelen milletvekili adaylığı teklifini kabul etti. Çandar, başvurusunu yarın yapacak.

Gazeteci ve yazar Cengiz Çandar'ın, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nden (Yeşil Sol Parti) gelen milletvekili adaylığı teklifini kabul ettiği belirtildi.Yeşil Sol Parti Aday Mutabakat Komisyonu, Cengiz Çandar’a milletvekili adaylığı teklifi götürdü.

Yeşil Sol Parti’nin teklifini kabul eden Çandar’ın, yarın başvuru dosyasını partiye sunacak.

Cengiz Çandar, adaylık teklifiyle ilgili olarak şu demeci verdi:

“HDP/YSP yönetiminden adaylık teklifini aldığımda çok onurlandım ve çok sevindim. Ömrümün yarısından çoğunu Türkiye'nin, Türkler ve Kürtlerin eşit ve özgür birlikteliği ve Kürt sorununun barıçşı çözümü için harcadım. Tüm enerjimi ve birikimimi halkımızın hizmetine sunmak için heyecanlıyım. Tarihi bir dönemin eşiğindeyiz. Demokratik Türkiye amacımızdır. Birlikte başaracağız.”

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