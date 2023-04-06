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Siyaset Sabetayizm-PKK kardeşliği! Cengiz Çandar Yeşil Sol Parti'den aday oluyor
Siyaset

Sabetayizm-PKK kardeşliği! Cengiz Çandar Yeşil Sol Parti'den aday oluyor

Yeniakit Publisher
2023-04-06 11:08:00 -
Sabetayizm-PKK kardeşliği! Cengiz Çandar Yeşil Sol Parti'den aday oluyor

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, Beyaz Türk Cengiz Çandar'a milletvekili adaylığı teklif etti. Gazeteci Cengiz Çandar, Yeşil Sol Parti'den gelen milletvekili adaylığı teklifini kabul etti. Çandar, başvurusunu yarın yapacak.

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, Beyaz Türk Cengiz Çandar'a milletvekili adaylığı teklif etti. Sabetaycı Gazeteci Cengiz Çandar, Yeşil Sol Parti'den gelen milletvekili adaylığı teklifini kabul etti. Çandar, başvurusunu yarın yapacak.

Gazeteci ve yazar Cengiz Çandar'ın, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nden (Yeşil Sol Parti) gelen milletvekili adaylığı teklifini kabul ettiği belirtildi.Yeşil Sol Parti Aday Mutabakat Komisyonu, Cengiz Çandar’a milletvekili adaylığı teklifi götürdü.

Yeşil Sol Parti’nin teklifini kabul eden Çandar’ın, yarın başvuru dosyasını partiye sunacak.

Cengiz Çandar, adaylık teklifiyle ilgili olarak şu demeci verdi:

“HDP/YSP yönetiminden adaylık teklifini aldığımda çok onurlandım ve çok sevindim. Ömrümün yarısından çoğunu Türkiye'nin, Türkler ve Kürtlerin eşit ve özgür birlikteliği ve Kürt sorununun barıçşı çözümü için harcadım. Tüm enerjimi ve birikimimi halkımızın hizmetine sunmak için heyecanlıyım. Tarihi bir dönemin eşiğindeyiz. Demokratik Türkiye amacımızdır. Birlikte başaracağız.”
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Yorumlar

mustafa soylutürk

demek ki bugüne kadar onursuz yaşamış...!!!!

mevhibe inal

Bağdat Bombalanır, çoluk çocuk siviller ölür, şehir talan edilirken 10 Nisan 2003 yılında C. Çandar, " Canım Bağdat'ta olmak istiyor. Ahh dün Bağdat'ta olabilseydim" demişti!! Bölgemizde bombalanan, bölünen, talan edilen Ülke-Tarih-Şehir-İnsanların vebali İşgalciden çok İşbirlikçilerinin üstünde.
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