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Ekonomi Sabancı Topluluğu’na “İnovasyon Haftası”nda 3 ödül
Ekonomi

Sabancı Topluluğu’na “İnovasyon Haftası”nda 3 ödül

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) inovatif çalışmaları desteklemek amacıyla düzenlediği Türkiye İnovasyon Haftası kapsamında gerçekleştirilen “Inovalig Ödülleri”nde Sabancı Topluluğu şirketlerinden Brisa, “İnovasyon Organizasyon ve Kültürü” kategorisinde birinci olurken, Kordsa “İnovasyon Kaynakları” ve Enerjisa ise “İnovasyon Stratejisi” kategorisinde ödüle layık görüldü.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 10:35:00 -
Sabancı Topluluğu’na “İnovasyon Haftası”nda 3 ödül

İstanbul’da düzenlenen törende; Brisa ve Kordsa adına verilen ödülleri Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı Cevdet Alemdar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TİM Başkanı İsmail Gülle’den aldı. Enerjisa’nın ödülü ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler’e verildi. Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, “Türkiye’nin global rekabette fark yaratmasının yolunun da inovasyondan geçtiğine inanıyoruz. Gerek şirketler, gerekse ülkeler özelinde sürecin gereklerini yerine getiremeyenler, bu yarışta geride kalacak” dedi.

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