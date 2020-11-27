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Ekonomi Sabancı Holding’den ‘Teknosa’ atağı
Ekonomi

Sabancı Holding’den ‘Teknosa’ atağı

Sabancı Holding Yönetim Kurulu, Teknosa’da hakim durumunu kaybetmeyecek şekilde yüzde 10,28’lik Teknosa hissesini Borsa İstanbul’da halka arz etme kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 08:57:00 -
Sabancı Holding’den ‘Teknosa’ atağı

Sabancı Holding CFO’su ve Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Barış Oran, “Sabancı Holding’in halen Teknosa’da sahip olduğu yüzde 60,28 oranındaki hissenin yüzde 10,28’lik kısmı Borsa İstanbul’da halka arz edilecek ve buradan sağlanacak kaynağın tamamı Teknosa’da nakit sermaye artışında kullanılacak” dedi. Oran, “Bu sermaye artırımına yönelik hisse satışında hiçbir zaman Sabancı Holding’in Teknosa’daki hisse oranı yüzde 50’nin altına düşmeyecek. Yani Sabancı Holding bugün olduğu gibi Teknosa’nın hakim ve en büyük hissedarı olmaya devam edecek. Diğer taraftan da Teknosa’nın halka açıklık oranı yüzde 39’dan yüzde 49 seviyesine yükselecek.” Yürütülecek sürece ilişkin bilgi veren Oran, regülasyonla ilgili süreçler tamamlandıktan sonra 2021’in ilk çeyreği ya da ikinci çeyreği içinde bu kaynağın Teknosa’ya katılacağını bildirdi. Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan ise “Yaptığımız öngörülü yatırımların karşılığını bu zor günlerde aldık. Farklı senaryolar karşısında bizi ileriye taşıyacak kritik hamlelere odaklanıyoruz” diye konuştu.

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