Sabancı Holding, Yünsa hisselerini satıyor

Sabancı Holding, Yünsa’daki hisselerinin tamamının satışı için şirket yöneticilerini yetkilendirdi.

Sabancı Holding’in Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yer alan açıklamasında, Yönetim Kurulu toplantısında, şirket portföyünde yer alan 16 milyon 878 bin 507 TL nominal değerdeki 1 milyar 687 milyon 850 bin 700 adet Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret AŞ’ye ait hisse senetlerinin tamamının satılmasına karar verildiği belirtildi. Açıklamada, satış işlemleriyle ilgili olarak hisse alım ve satım anlaşması ile anlaşmaya ek dokümanlar ile belgeleri ve devre ilişkin sair dokümanları şirket adına imzalamaya ve devir için gerekli her türlü işlemleri gerçekleştirmeye, Üst Yönetici (CEO) Cenk Alper ile Çimento Grup Başkanı Tamer Saka’nın diledikleri bedel ve şartlarla, birlikte olmak şartıyla yetkili kılınmalarına karar verildiği ifade edildi.