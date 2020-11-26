Sabancı Holding, Teknosa'daki hissesinin yüzde 10,28'lik kısmını halka arz edecek

İSTANBUL (AA) - Sabancı Holding CFO’su ve Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Barış Oran, "Sabancı Holding'in halen Teknosa'da sahip olduğu yüzde 60,28 oranındaki hissenin yüzde 10,28'lik kısmı Borsa İstanbul'da halka arz edilecek ve buradan sağlanacak kaynağın tamamı Teknosa'da nakit sermaye artışında kullanılacak." dedi.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu, Teknosa'da hakim durumunu kaybetmeyecek şekilde yüzde 10,28'lik Teknosa hissesini Borsa İstanbul'da halka arz etme kararı aldı. Halka arzdan elde edilecek kaynak Teknosa'da nakit sermaye artışı için kullanılacak.

Kararın ayrıntıları Sabancı Holding CFO’su ve Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Barış Oran ve Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan'ın katıldığı toplantıda paylaşıldı.

Oran toplantıdaki konuşmasında, Teknosa'nın başta ciro ve karlılık göstergelerinin tamamının dönüşüm programının başladığı 2019 yılı ortalarından itibaren çok pozitif bir trende girdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"2019'un 2'nci çeyreğinden itibaren bir önceki yılın aynı çeyrek döneminin üzerinde finansal sonuçlar elde ettik. Ve çabalarımızın karşılık bulduğunu, yatırımcılarımıza, müşterilerimize ve ülkemize her gün daha yüksek bir değer yarattığımızı görmek bizi cesaretlendirdi. Teknosa'nın 2020 yılı ilk 9 aylık kümülatif sonuçları bize bundan sonra da yönünü daha yüksek karlılığa ve verimliliğe çevirmiş bir şirket haline gelindiğini gösteriyor.

Müşteriyi odağa alan dijital dönüşümün olumlu etkilerini 2020'nin başında ve pandemi sürecinde bugün daha net gördük. Veriye dayalı ve omnichannel iş modelimiz sayesinde müşterilerimize erişme, onların beklentilerini hızlı anlama ve buna uygun hizmet ve öneri sunma konusunda daha hızlı aksiyon alabildik. Pandemiye rağmen çeyrek bazda performansımız yükselen bir grafik çizdi. Teknosa olarak üçüncü çeyrekte şirketin kuruluşundan beri geçen 20 yılın en iyi çeyrek performansına ulaştık ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 61 büyüme yakaladık. Yine, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde 1,7 milyar TL ciroya ve 62,5 milyon TL net kara ulaştık."

Oran, pandemi gibi zorlu bir sürecin yaşandığı ilk dokuz ayda toplam 15,9 milyon TL karlılığa eriştiklerini hatırlattı.

2020 yılı ilk dokuz ayın toplam cirosuna baktığımızda, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 28 artış ile 3 milyar 674 milyon TL'ye ulaştıklarını aktaran Oran, "E-ticarette 2020 yılının üçüncü çeyreğinde geçen yıla göre yüzde 123 büyüme elde eden Teknosa, bu büyüme ile birlikte ilk dokuz aylık online cirosunu da 705 milyon TL seviyesine çıkarak geçen yıla göre yaklaşık 4 kat artırdı." değerlendirmesinde bulundu.





- "Teknosa'nın son 1,5 yılda gösterdiği pozitif gelişim, anlık veya konjonktürel bir şey değil"





Oran, Teknosa'nın son 1,5 yılda gösterdiği pozitif gelişimin, anlık veya konjonktürel bir şey olmadığının altını çizerek, dönüşüm hareketlerinin bugünden kalıcı ve sürdürülebilir büyüme modeli olan bir Teknosa yarattığını söyledi.

"Artık büyüme, karlılık, çeviklik ve müşteri odaklılık konusunda kendisini sürekli geliştiren ve güçlenen bir Teknosa var. Daha da önemlisi, hepimiz Teknosa'nın önünde çok büyük fırsatların olduğuna inanıyoruz." diyen Oran, şunları kaydetti:

"Bu inançla ana hissedar olan Sabancı Holding, Teknosa'nın geleceğine ve gelecekteki fırsatları değerlendirme kapasitesinin artırılmasına yönelik önemli bir karara imza attı. Sabancı Holding Yönetim Kurulu, Teknosa'nın sermayesini güçlendirmek için önemli bir adım atıyor. Bu çerçevede Sabancı Holding'in halen Teknosa'da sahip olduğu yüzde 60,28 oranındaki hissenin yüzde 10,28'lik kısmı Borsa İstanbul'da halka arz edilecek ve buradan sağlanacak kaynağın tamamı Teknosa'da nakit sermaye artışında kullanılacak.

Bu sermaye artırımına yönelik hisse satışında hiçbir zaman Sabancı Holding'in Teknosa'daki hisse oranı yüzde 50'nin altına düşmeyecek. Yani Sabancı Holding bugün olduğu gibi Teknosa'nın hakim ve en büyük hissedarı olmaya devam edecek. Diğer taraftan da Teknosa'nın halka açıklık oranı yüzde 39'dan yüzde 49 seviyesine yükselecek."





- "2021'in ilk çeyreği ya da ikinci çeyreğinde bu kaynak Teknosa'ya katılacak"





Yürütülecek sürece ilişkin bilgi veren Oran, regülasyonla ilgili süreçler tamamlandıktan sonra 2021'in ilk çeyreği ya da ikinci çeyreği içinde bu kaynağın Teknosa'ya katılacağını bildirdi.

Oran, Teknosa'nın satışının yeniden gündeme gelip gelmeyeceği yönündeki soruya, şu şekilde yanıt verdi:

"Sabancı Topluluğu'nun yeni veri üzerinden, data üzerinden teknolojik büyüme aksı var. Bu aks içinde müşteriye erişimi, genç ve dinamik müşteri kitlesine ulaşımı en iyi yer Teknosa. Teknoloji çok hızlı gelişen ve değişen bir sektör. Bu anlamda koyduğumuz bu strateji içinde, Sabancı Topluluğu için Teknosa'nın yeri ve önemi arttı. Başarısı da, geçtiğimiz 1,5-2 senede gösterdiği ilerleme de bizlere cesaret verdi. Teknosa'nın Sabancı Topluluğu içindeki yeri bellidir. Data, veri ve teknoloji ile ilgili aksımızın önemli bir parçası."

Sermaye artırımına Teknosa'nın ne kadarlık hissesinin konu olacağı sorusu üzerine Oran, "Sabancı Holding, Teknosa'yı konsolide etmeye ve kontrol etmeye devam edecek. Hiç bir şekilde yüzde 50'nin altına düşmeyecek. Böylece Teknosa'nın halka açıklık oranını da artıracağız. Ne kadar sermaye artışı yapılacağı piyasalar tarafından belli olacak ve sene sonunda finansal tablolara bir daha bakacağız. Ancak Sabancı Holding yüzde 50'nin üzerinde her zaman kalacak." bilgisini paylaştı.





- "Müşterilerimize en iyi deneyimi sunmak, en farklı hizmetleri sağlamak temel önceliğimiz"





Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan ise Teknosa'nın yükselen grafiğinde yaptığı dijitalleşme yatırımlarının önemine dikkati çekerek, Teknosa'nın büyüme vizyonundaki iki önemli başlığın, "büyük veri" ve "müşteri odaklılık" olduğunu söyledi.

Gürcan, müşterilere en iyi deneyimi sunmanın, en farklı hizmetleri sağlamanın temel öncelikleri olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Değişen ihtiyaçlara hızlı cevap vermek, e-ticarette ve çoklu kanalda güçlü olmak, kapsamlı deneyim sunmak, güvenilirlik bunlar çok daha önemli hale gelmeye başladı. Biz Yeni Neslin Teknosa'sı diyerek dijitalleşme ve müşteri odaklı dönüşümde attığımız adımlarla değişime çok hızlı uyum sağladık, müşterilerimize kesintisiz ve iyi hizmet vermeye devam ettik. Yaptığımız öngörülü yatırımların karşılığını bu zor günlerde aldık. Farklı senaryolar karşısında bizi ileriye taşıyacak kritik hamlelere odaklanıyoruz.

Dijitalleşme ile 'Yeni Normalin Perakendesini' şekillendiriyoruz. Teknoloji bundan sonra da hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmaya devam edecek. Bu vizyon ile müşterilerimize sağlıklı, güvenli ve en iyi alışveriş deneyimi sunmak konusundaki yeniliklerimizi, yeni uygulamalar ile perakendede bütünsel deneyimin öncüsü olmayı ve kazandıklarımızı müşterilerimiz için faydaya dönüştürmeyi sürdüreceğiz."





- "Fiyatları belirleyen Türkiye'de güzel bir rekabet ortamı var"





Gürcan, pandemi öncesinde de gelişen teknolojiler ve yenilenen ürünlerle birlikte sektörün hareketli başladığını belirterek, bu gelişimin pandemiyle birlikte biraz daha hızlandığını söyledi.

Kurlarda yaşanan hareketin ürünlerin fiyatlarında ne gibi değişiklikler yarattığının sorulması üzerine Gürcan, tüm alımları TL üzerinden yaptıkları bilgisini vererek, "Hızlı kur çıkışlarını tüketicimizi yansıtmıyoruz, öncelikle eski fiyatla aldığımız ürünleri, fiyatları yükseltmeden tüketici ile buluşturuyoruz. Yeni ürünler stoklara girmeye başladığında, yüksek kurlarla geliyor. Fiyatları belirleyen Türkiye'de güzel bir rekabet ortamı var. Fiyatların ve kurların yükselişini de hem tedarikçiler hem perakendeciler, müşteriye asgari seviyede yansıtmak için fedakarlıklar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.



