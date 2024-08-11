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Ekonomi Sabancı ailesini karıştıran köşk! 200 milyon lira ödenmedi
Ekonomi

Sabancı ailesini karıştıran köşk! 200 milyon lira ödenmedi

Yeniakit Publisher
2024-08-11 21:18:00 -
Sabancı ailesini karıştıran köşk! 200 milyon lira ödenmedi

Hacı Ömer Sabancı’nın torunu Sevilay Sabancı Çınar, Atlı Köşk'teki 1/48 oranındaki payının ihalesinde en yüksek teklifi veren eski avukatı Hulki Gürcan, 200 milyon lirayı ödemediği için ihale iptal edildi.

Sabancı Holding’in kurucusu Hacı Ömer Sabancı’nın en büyük oğlu, Sakıp Sabancı’nın da ağabeyi olan İhsan Sabancı’nın eşi Nevin Tenik’ten olan çocuklarından Sevilay Sabancı Çınar, kazandığı davadan sonra Atlı Köşk üzerindeki 1/48 oranındaki hissesini 24 Temmuz 2024 tarihinde 31 milyon 250 bin liradan satışa çıkardı.

Hisseye 183 teklif verilmesinin ardından, 31 Temmuz’da Çınar’ın azlettiği eski avukatı Haldun Hulki Gürcan, 200 milyon lira teklifle açık artırmayı kazandı.

12 Punto'da yer alan habere göre; hisseyi satın alan Gürcan’a, 200 milyon lirayı 7 gün içinde ödemesi koşulu getirilmişti. Ancak, İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Dairesi, Gürcan’ın belirlenen süre içerisinde ödemeyi gerçekleştirmemesi nedeniyle Atlı Köşk’ün ihalesinin iptaline karar verdi.

Sevilay Sabancı Çınar’ın Atlı Köşk’teki hissesinin ihalesi, ilk açık artırmadaki şartlar çerçevesinde tekrar yapılacak.


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"MÜZE VASFI DEVAM EDECEK"

Öte yandan Sabancı Ailesi, Sevilay Çınar'ın Atlı Köşk'teki hissesini bir ilan sitesinde satışa çıkarmasına ilişkin avukatları aracılığıyla açıklama yayınlamıştı. Açıklamada “Sevilay Çınar’ın Atlı Köşk’ün itibarına zarar vermeye yönelik manipülatif açıklamalarına dayalı olduğunu üzülerek görmekteyiz” ifadesi yer verilerek şöyle denilmişti:

"Atlı Köşk’ün 47/48 oranında hissedarı Hacı Ömer Sabancı Holding’dir ve taraflar arasında ortaklığın giderilmesine yönelik yargı süreci devam etmektedir. Köşkün müze vasfı ise kesintisiz devam etmektedir ve edecektir.

Yargı süreci devam ederken, ülkemiz için bu kadar kıymetli bir değerin alelade bir satışa konu edilmesi mümkün olmadığı gibi, söz konusu internet sitesine konulan ilanlar da hukuka aykırıdır.

Bu nedenle Atlı Köşk’ün itibarına zarar vermeye yönelik bu tür iddialara itibar edilmemesi ve gereken hassasiyetin gözetilmesini rica ederiz."

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