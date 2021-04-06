Şaban Sevinç ve Abdulkadir Selvi'nin FETÖ kavgası
CNT Türk canlı yayında Abdulkadir Selvi ve Şaban Sevinç arasında çıkan FETÖ kavgası yüzünden Ahmet Hakan reklama gitti.
CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programı, son zamanların en ateşli tartışmalarından birine sahne oldu.
Program konukları Abdulkadir Selvi ve Şaban Sevinç arasında FETÖ polemiği yaşandı.
"Gülen'in elini öptün"
Sevinç, Selvi'yi Pensilvanya'ya gidip Fetullah Gülen'in elini öpmekle suçlayınca ortam gerildi.
Kimsenin elini öpmediğini söyleyen Selvi, kendisinin FETÖ darbesine karşı mücadele ederken Şaban Sevinç'in ortalarda olmadığını söyledi.
"Darbeleri savundun"
Selvi, Seviç'in hem 28 Şubat'ı hem de son günlerin önemli gelişmesi olan amirallerin darbe çağrışımlı Montrö bildirisini savunduğunu söyledi.
İkilinin tartışmasında araya girmekte zorlanan Ahmet Hakan reklam arası vermek zorunda kaldı.