Şaban Sevinç 6'lı masayla ilgili gerçeği nihayet fark etti!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk TV canlı yayınında dile getirdiği "Ümit Özdağ ile gizli anlaşma" itirafından sonra eski ortakları tarafından yine topa tutuldu.

Kılıçdaroğlu tüm ortaklarından gizli bir şekilde Ümit Özdağ ile bazı bakanlıklar karşılığında anlaştığını itiraf etti.

TV 100 canlı yayınında konuşan Şaban Sevinç de, Kılıçdaroğlu'nu sert ifadelerle eleştirdi.

Sevinç şöyle konuştu:

Bir 6’lı Masa kurdular ve 1 buçuk yıl çalıştılar, 2400 sayfalık program hazırladılar vs. ama bugün itibariyle şunu görüyoruz ki baktığımızda o 6’lı masada bırakın ortak aklı, akıl bile yokmuş. Dolayısıyla Erdoğan’ın seçimi kazanması içten bile değilmiş.

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