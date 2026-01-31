Şaban ayının 13, 14, 15’i ne zaman? 2026 Eyyam-ı biyd orucu hangi günlere denk geliyor

Üç ayların manevi atmosferinde ibadetlerini planlamak isteyenler için Şaban ayı ayrı bir önem taşıyor. Özellikle her ayın ortasında tutulan Eyyâm-ı biyd orucu, bu günlerin fazileti nedeniyle Müslümanlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki; 13, 14 ve 15’inci günlerinin hangi tarihlere denk geliyor?

Şaban ayının 13, 14 ve 15’i ne zaman?

2026 yılı hicri takvimine göre Şaban ayının 13,14 ve 15. günleri merak ediliyor. Şaban ayının 13’ü 1 Şubat Pazar gününe, 14’ü 2 Şubat Pazartesi gününe, 15’i ise 3 Şubat Salı gününe denk geliyor.

Eyyâm-ı biyd orucu nedir?

Eyyâm-ı biyd, hicri ayların 13, 14 ve 15’inci geceleri olarak biliniyor. Ayın en parlak halini aldığı bu günler, gecelerin daha aydınlık olması sebebiyle bu isimle anılıyor. Bu günlerde oruç tutmak sünnet olarak kabul ediliyor.

Resûlullah’ın her ay bu üç günde oruç tutulmasını tavsiye ettiği ve bu orucun büyük sevaplara vesile olduğunu bildirdiği rivayet ediliyor. Eyyâm-ı biyd orucunun, senenin tamamında oruç tutulmuş gibi sevap kazandırdığına dikkat çekiliyor.

Hz. Ebû Hüreyre’nin aktardığı rivayette Resûlullah’ın kendisine her ay üç gün oruç tutmayı, kuşluk namazını kılmayı ve vitir namazını uyumadan önce eda etmeyi tavsiye ettiği ifade ediliyor. Bu tavsiye, Eyyâm-ı biyd orucunun İslam’daki yerini ve önemini bir kez daha ortaya koyuyor.