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Yaşam Şaban ayı hangi tarihte başlayacak? 2021 Şaban ayı başlangıcı
Yaşam

Şaban ayı hangi tarihte başlayacak? 2021 Şaban ayı başlangıcı

Mübarek üç ayların ilki olan Recep ayının sonuna yaklaştıkça müslümanlar Şaban ayının ne zaman olduğunu merak ediyor. 2021 yılı üç aylar takvimi Diyanet İşleri tarafından belirlendi. Buna göre 2021 Şaban ayı başlangıç tarihi nedir?

Yeniakit Publisher
2021-03-12 20:06:00 -
Şaban ayı hangi tarihte başlayacak? 2021 Şaban ayı başlangıcı

Üç aylardan ikincisi olan Şaban ayı önümüzdeki günlerde idrak edilecek. İçerisinde Berat Kandili’ni barındırması ve ay sonu itibariyle Ramazan’ın başlaması nedeniyle Şaban ayı da İslam alemi için büyük önem taşıyor. Peki, üç aylar ne zaman?

Şaban ayı hangi tarihte başlayacak?

İslam dini için en önemli zaman dilimlerinden olan üç ayların başlangıç ayı olan Recep ayı sona eriyor. Recep ayı ardından 14 Mart Pazar günü, Berat Kandili'ni de barındıran Şaban ayı başlayacak.

11 ayın sultanı Ramazan ayının da habercisi olan Şaban ayı Pazar günü başlıyor. Şaban ayı içerisinde Berat Kandili de eda edilecek.

Üç aylar ve Recep ayı bu yıl 13 Şubat 2021 tarihinde başladı ve 13 Mart’ta bitecek.

2021 yılı Şaban ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini günler takvimine göre 14 Mart Pazar günü başlayacak.

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