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Yaşam Şaban ayı 2021 ne zaman başlayacak?
Yaşam

Şaban ayı 2021 ne zaman başlayacak?

Üç ayların ikincisi olan Şaban ayı ne zaman başlıyor? sorusu insanlar tarafından bugün yoğun bir şekilde araştırılmaya başladı. Receb ayının son günü ne zaman? Şaban ayı ne zaman başlayacak? Diyanet 2021 dini günler takvimi ile belli oldu. Peki, Şaban ayı 2021 ne zaman başlayacak?

Yeniakit Publisher
2021-03-14 20:56:00 -
Şaban ayı 2021 ne zaman başlayacak?

Üç ayların ikincisi olan Şaban ayının başlayacağı tarih Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Manevi heyecanla beklenen Şaban ayı hangi tarihte başlayacak?

Şaban ayı 2021 ne zaman başlayacak?

Mübarek üç aylardan ikincisi olan Şaban ayının başlayacağı tarih, İslam alemi tarafından merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. İslam dini için en önemli zaman dilimlerinden olan üç ayların başlangıç ayı olan Recep ayı sona eriyor. 2021 yılı Şaban ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini günler takvimine göre 14 Mart Pazar günü itibariyle başladı.

Ramazan ayı ne zaman?

13 Nisan'da Ramazan ayı başlayacak.

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