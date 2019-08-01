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Sabahları ceviz suyu içerseniz ne olur? Ceviz suyunun faydası nedir?

Zengin besin değerleri ve proteinlere sahip cevizin en az kendisi kadar suyu da yararlı. Sabah uyanır uyanmaz bir gece önceden hazırladığınız ceviz suyunu içerseniz ne olur? İşte ceviz suyunun inanılmaz faydaları...

01 Ağustos 2019 Perşembe 18:40
Sabahları ceviz suyu içerseniz ne olur? Ceviz suyunun faydası nedir?

Zengin besin değerleri ve proteinlere sahip cevizin en az kendisi kadar suyu da yararlı. Sabah uyanır uyanmaz bir gece önceden hazırladığınız ceviz suyunu içerseniz ne olur? İşte ceviz suyunun inanılmaz faydaları...

Ceviz suyunun faydası nedir?

Protein bakımından zengin: Bol yağlı bir yemiş olan ceviz, yüksek oranda protein içerir. Özellikle hayvansal gıda tüketmeyenler için ceviz suyu çok faydalıdır. Eğer vejetaryen, pesketaryen ya da vegan besleniyorsanız ihtiyacınız olan proteini cevizden alabilirsiniz. Tok tutuyor: Ceviz suyu içindeki bol protein sayesinde uzun süre tok tutuyor ve yağ yakımını kolaylaştırıyor. Kolesterol düzenleyici: Eğer kolesterol sorununuz varsa ceviz suyunun kolesterol düzenleyici etkisi de var. Ceviz suyu kötü kolesterolün yükselmesine engel oluyor. Ceviz suyu tüketilmesi kötü kolesterolün düzenlenmesinde etkilidir.

Damar sağlığına faydalı: Ceviz suyu damar sağlığına iyi geliyor. Düzenli ceviz suyu tüketilmesi kalp, damar ve dolaşım sistemine faydalı. Damarların tıkanmasına engel olarak kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltıyor.

Sindirime yardımcı: Ceviz suyu tüketmek sindirimi de kolaylaştırıyor. Ceviz suyunun içerdiği omega 3 yağ asitleri sinir sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasında yardımcı. Eğer kabızlık problemi yaşıyorsanız ceviz suyu tuvalete kolayca çıkmanıza yardımcı olacak.

Emziren anneler tüketmeli: Emziren anneler ve hamileler için de ceviz suyu çok yararlıdır. Emziren annelerde ceviz suyundaki vitaminler süt yoluyla bebeğe de geçer. Bu dönemde bebek için gerekli olan vitaminler doğal yolla alınmış olur.

Cildinize doğal bakım: Ceviz suyu cildiniz için en sağlıklı bakımlardan biridir. İçerdiği vitaminler sayesinde cildinize bakım yapar. Ceviz suyunu cilt temizliğinizde kullanarak daha arınmış bir cilde sahip olabilirsiniz. Banyoda şampuandan sonra saçınızı ceviz suyuyla yıkamak saçınızı daha parlak ve canlı gösterir. Aynı zamanda hazırladığınız ceviz suyunu el ve ayak bakımınız için de kullanabilirsiniz.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 18:40
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