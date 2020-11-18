  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Biyografi Sabahattin Aydın kimdir, nerelidir? Sabahattin Aydın hangi görevlerde bulundu?
Biyografi

Sabahattin Aydın kimdir, nerelidir? Sabahattin Aydın hangi görevlerde bulundu?

Son dakika Resmi Gazete atama kararları. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven görevden alınarak yerine Prof. Dr. Sabahattin Aydın atandı. Peki Sabahattin Aydın kimdir, nerelidir? Sabahattin Aydın hangi görevlerde bulundu?

Yeniakit Publisher
2020-11-18 09:37:00 -
Sabahattin Aydın kimdir, nerelidir? Sabahattin Aydın hangi görevlerde bulundu?

Resmi Gazete atamaları. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven görevden alındı. Muhammet Güven’den boşalan koltuğa Prof. Dr. Sebahattin Aydın atandı. Peki Prof. Dr. Sabahattin Aydın kimdir nerelidir? İşte Prof. Dr. Sabahattin Aydın hayatı biyografisi.

Sabahattin Aydın kimdir?

Prof. Dr. Sabahattin Aydın, 1959 yılında Bolu-Göynük'te dünyaya geldi. İlköğrenimini İstanbul'da Şair Nedim İlkokulu'nda, ortaöğrenimini Özel Darüşşafaka Lisesi'nde tamamlayan Prof. Dr. Sabahattin Aydın, lisans eğitimini ise 1985 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde tamamladı. Üroloji uzmanlığını Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamladı (1992). 1992-1994 yıllarında Sakarya'da Geyve Devlet Hastanesi'nde uzman doktor olarak çalıştı. 1994 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalına Yardımcı Doçent olarak atandı. 1996 yılında doçent, 2003 yılında profesör oldu. 2003 yılında klinik mikrobiyoloji dalında bilim doktoru oldu. Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde çeşitli idari görevlerde bulundu. 2001-2002 yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü görevinde de bulunan Sabahattin Aydın, 2006-2009 yıllarında Dünya Sağlık Örgütü İcra Kurulu üyesi oldu. Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevinde de bulunan  Dr. Aydın, İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü olarak da görev yaptı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'nin yanı başında ABD'den skandal görüşme! Fotoğrafı yayınlandı
Dünya

Türkiye'nin yanı başında ABD'den skandal görüşme! Fotoğrafı yayınlandı

ABD’nin Suriye Özel Temsilci Yardımcısı Dawid Brownstein, teröristbaşı Mazlum Abdi ile görüştü. İkilinin yaptığı toplantı öncesi çekilen tok..
Topal ördek Pompeo'ya Ankara resti! Hedefi Cumhurbaşkanı Erdoğan
Gündem

Topal ördek Pompeo'ya Ankara resti! Hedefi Cumhurbaşkanı Erdoğan

ABD Dışişleri Bakanlığı görevi yakında bitecek olan Mike Pompeo, Türkiye karşıtı Rum lobisinin sözcüsü oldu. 2022’deki senato seçimlerinde a..
Malullük aylığı için 1800 gün prim ödenmesi şart mı?
Ekonomi

Malullük aylığı için 1800 gün prim ödenmesi şart mı?

Merak edilen Malullük aylığı için 1800 gün prim ödenmesi şart mı? sorusunun cevabı haberimizde.
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay