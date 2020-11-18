Sabahattin Aydın kimdir, nerelidir? Sabahattin Aydın hangi görevlerde bulundu?

Resmi Gazete atamaları. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven görevden alındı. Muhammet Güven’den boşalan koltuğa Prof. Dr. Sebahattin Aydın atandı. Peki Prof. Dr. Sabahattin Aydın kimdir nerelidir? İşte Prof. Dr. Sabahattin Aydın hayatı biyografisi.

Sabahattin Aydın kimdir?

Prof. Dr. Sabahattin Aydın, 1959 yılında Bolu-Göynük'te dünyaya geldi. İlköğrenimini İstanbul'da Şair Nedim İlkokulu'nda, ortaöğrenimini Özel Darüşşafaka Lisesi'nde tamamlayan Prof. Dr. Sabahattin Aydın, lisans eğitimini ise 1985 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde tamamladı. Üroloji uzmanlığını Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamladı (1992). 1992-1994 yıllarında Sakarya'da Geyve Devlet Hastanesi'nde uzman doktor olarak çalıştı. 1994 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalına Yardımcı Doçent olarak atandı. 1996 yılında doçent, 2003 yılında profesör oldu. 2003 yılında klinik mikrobiyoloji dalında bilim doktoru oldu. Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde çeşitli idari görevlerde bulundu. 2001-2002 yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü görevinde de bulunan Sabahattin Aydın, 2006-2009 yıllarında Dünya Sağlık Örgütü İcra Kurulu üyesi oldu. Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevinde de bulunan Dr. Aydın, İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü olarak da görev yaptı.