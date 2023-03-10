Sabah yazarından bomba çıkış: Deli misin kardeşim?

Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, "Hilalin zıt uçları birbirine hiç bu kadar yaklaşmamıştı" ifadelerini kullandığı köşesinde, ilginç tespitler yaptı. Aytuğ, şunları kaydetti:

"Eğer 80'lerde biri çıkıp da bana "Biliyor musun, 40 yıl sonra bu ülkede sağcılar Rusya'nın, solcular ABD'nin yanında saf tutacak... CHP, ülkenin en muhafazakar partisinin binası önünde cumhurbaşkanı adayını açıklayacak... CHP'nin genel başkanı "Bismillah, yola çıkıyoruz" diyecek... Bir mevlit akşamı Saadet Partisi (O günkü Milli Selamet Partisi) genel merkez binasına dev Atatürk posteri asacak... CHP Genel Başkanı "En büyük ülkücü benim" diyecek...

Aynı CHP, darağacına gönderdiği Adnan Menderes'in "Yeter, söz milletindir" sloganını şiar edinip, genel merkez binasına asacak... Saadet Partisi'nin genel başkan yardımcısı (Ümit Çebi), bir dönem Necmettin Erbakan'ın ev hapsine karşı çıkan ve onun hapse atılmasını isteyen CHP liderini "Mücahit" ilan edecek... MHP'den ayrılan ve ülkücü olduğunu iddia eden bir grubun kurduğu İYİ Parti, memleketi bölmek için çırpınan bir terör örgütünün siyasi koluyla aynı masaya oturacak... Atatürk'ün partisi CHP de bölücülerle iş tutacak" dese, hemen polisi arayıp o kişinin akıl hastanesine kapatılması için ihbarda bulunurdum.

Hilalin zıt uçları birbirine hiç bu kadar yaklaşmamıştı..."

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