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İSLAM Sabah namazının kazası ne zaman kılınır?
İSLAM

Sabah namazının kazası ne zaman kılınır?

Sabah namazı ibadetini eksiksiz bir şekilde yerine getirmek isteyen vatandaşlar, bazı durumları merak ediyor. Özellikle sabah namazının kazasının ne zaman kılınacağına dair pek çok vatandaş araştırma yapıyor. Peki, Sabah namazının kazası ne zaman kılınır? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-11-18 21:27:00 -
Sabah namazının kazası ne zaman kılınır?

Sabah namazının kazasının ne zaman kılındığını araştıran vatandaşlar, sorularına cevap arıyor. İşte, konuyla alakalı bilgiler...

Namazı kazaya kalan kişinin daha önce kazaya bıraktığı namazlar bulunuyorsa ve bunların sayısı altıyı geçmemişse, yani kişi sahib-i tertip ise, bu kimse önce kazaya kalan namazını, sonra da o vaktin farzını yerine getirmelidir. Kazaya kalan namazları altı vakit veya daha fazla ise, yani kişi sahib-i tertip değil ise, kaza namazını kerâhet vakitleri haricinde dilediği zaman kılması mümkündür. (Haddâd, el-Cevhera, I,80; Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 221-223)

Kaza namazı olan kişinin kılacağı namazı belirleyerek niyet etmesi gerekir. Ancak üzerinde çok sayıda kaza namazı varsa, geçmiş namazları kaza ederken, “Vaktinde kılamadığım ilk sabah/ ilk öğle/ ilk ikindi/ ilk akşam/ ilk yatsı namazını kılmaya” şeklinde niyet edebilir. Bunun yanı sıra “kılamadığım son sabah/ son öğle/ son ikindi/ son akşam/ son yatsı namazını kılmaya” şeklinde de niyet etmesi mümkündür.

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