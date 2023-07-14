Sabah gazetesi yazarının başına öyle bir şey geldi ki... Şu çakallığa bakın şu çakallığa

Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, yaşadığı dolandırıcılık olayını köşesine taşıdı. Aytuğ, “Çok mu saf görünüyorum” başlıklı dikkat çeken yazısında şunları kaydetti:

“Son zamanlarda neredeyse bütün dolandırıcılar etrafımda dolanıyor. "Acaba onlara çekici mi görünüyorum?" diye düşünmeden edemiyorum. Geçenlerde elektronik posta kutuma şöyle bir mesaj düştü:

"Merhaba Yüksel Aytuğ. Aytuğ adında birini arıyordum. Bu yüzden Facebook profilinizi gördüğümde, birbirimize en iyi nasıl yardımcı olabileceğimizi görmek için sizi eklemeye ve size bu mesajı göndermeye karar verdim.

Ben Bayan Vanida Suwan, Bangkok Tayland'da Siam Commercial Bank'ta (SCB) banka katibiyim. Seninle şimdi tanışmanın Tanrı'nın isteği olduğuna inanıyorum. Sizinle paylaşmak istediğim önemli bir iş tartışmam var, adınız/uyruğunuzla ilgili olduğu için ilginizi çekeceğini ve bundan faydalanacağınızı düşünüyorum. Ülkenizin vatandaşı olan ve burada Bangkok'ta altın işleten merhum Allen Aytuğ adlı kişinin 2011 yılında bankamda kalıcı mevduatı vardı. Vadesi geçen yıl doldu. 19 Mart 2019'da Tayland'ın kuzey bölgesindeki Lamphun Eyaleti yakınlarında bir iş gezisi sırasında meydana gelen ölümlü kazanın kurbanları arasında maalesef Allen Aytuğ da vardı. Banka yönetimim henüz onun öldüğünü duymamıştı, muhasebecisi olduğum için bunu biliyordum. Hesap açıldığında en yakın akrabalarından/ varislerinden bahsetmedi, evli değildi ve akraba bulunamadı. Geçen hafta, banka yönetimim, bankanın atıl ve terk edilmiş mevduat hesaplarını kaydetmesini gözden geçirmek için bir toplantı yaptı. Bunun olacağını biliyorum ve bu yüzden bu durumla başa çıkmanın bir yolunu arıyordum. Çünkü CEO'm onun öldüğünü öğrenirse banka, fonları yöneticilerine bağışlayacak. Bunun olmasını istemiyorum. Bu yüzden verilerinizi gördüğümde mutlu oldum. Şimdi sizi hesabın bir sonraki akrabam/varisi olarak tanıtmak için benimle işbirliği yapmaya davet ediyorum. Çünkü onunla aynı ada ve uyruğa sahipsiniz ve banka merkezim hesabınızı benim yardımımla paylaşacak. Risk yok; işlem, sizi herhangi bir yasa ihlalinden koruyacak, yasal olarak uyumlu bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilecektir. Banka yöneticilerinin parayı kendi aralarında dağıtmasına izin vermektense parayı toplasak daha iyi olur. Açgözlü biri değilim, bu yüzden fonları sırasıyla sizin ve benim için %50/50 oranında paylaşmamızı öneriyorum.

Bu konuda ne düşündüğünüzü bana bildirin ve lütfen bu bilgiyi gizli tutun. Aşağıdaki kişisel e-posta adresime acil bir yanıt aldığımda daha fazla ayrıntı vereceğim. E-posta: [email protected] gmail.com

"Allaaaah! Havadan para gelecek" deyip, bu sazan sarmalının içine atlasaydım kim bilir başıma neler gelecekti? Aynı mesajdan siz de alabilirsiniz. Aman diyeyim…”

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