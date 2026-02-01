  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar Suat Kılıç partilerin adını verdi! Yeniden Refah'tan seçim ittifakına yeşil ışık Din istismarının resmidir... Umreden geldi içkili mekânda yemek verdi “Türkiye İslamlaşıyor” diyerek Epstein pisliğinden yardım istemişlerdi… Robert Kolej’den açıklama geldi! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum kaleme aldı! Jenerik ve hilekâr bir dille Kürtlere manipülasyon Bugün seçim olsa… MHP’li Adan, Cumhur İttifakı’nın oy oranını verdi Trump'ın enerji eşkıyalığı: Kaçırdığı liderin petrolünü dünyaya pazarlıyor! 8 ülkeden ortak İsrail tepkisi! Aralarında Türkiye de var! Epstein çocukları iftira saçıyor! “Afganistan'da kölelik geri geldi” yalanı! Mustafa Armağan ‘İlk kez öğrendim’ diyerek paylaştı! 27 Mayıs darbesinde ‘Osmanlıca’ detayı
Gündem Sabah 7 kişinin öldüğü yolu dev kayalar kapattı
Gündem

Sabah 7 kişinin öldüğü yolu dev kayalar kapattı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Sabah 7 kişinin öldüğü yolu dev kayalar kapattı

Sabah saatlerinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği Isparta-Antalya kara yolunda heyelan nedeniyle dev kayalar yola düştü. Yol tamamen kapandı. Yolda kalan vatandaşlar kendi imkanları ile yolu açmaya çalıştı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Isparta Antalya kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede etkili olan şiddetli yağışların ardından dağdan kopan büyük kaya parçaları kara yoluna sürüklendi. Heyelan nedeniyle yol trafiğe kapanırken, sürücüler ve yol üzerinde bulunan vatandaşlar kendi imkanlarıyla kayaları yoldan kaldırmaya çalıştı.

Sürücülerin yardımlaşması sonucu yol, tek şerit halinde kontrollü olarak kısmen ulaşıma açıldı. Ekipler tarafından çalışma başlatıldığı öğrenilirken yoldaki kayaların kaldırılmasının ardından yolun trafiğe tamamen açılacağı belirtildi.

Antalya’da yolcu otobüsü devrildi: 9 ölü, 25 yaralı
Antalya’da yolcu otobüsü devrildi: 9 ölü, 25 yaralı

Gündem

Antalya’da yolcu otobüsü devrildi: 9 ölü, 25 yaralı

Antalya'nın ardından Burdur'da katliam gibi bir kaza daha: Bu kez 7 kişi öldü
Antalya'nın ardından Burdur'da katliam gibi bir kaza daha: Bu kez 7 kişi öldü

Gündem

Antalya'nın ardından Burdur'da katliam gibi bir kaza daha: Bu kez 7 kişi öldü

Antalya'daki feci kazada yeni gelişme: Vefat eden 9 kişinin isimleri belli oldu!
Antalya'daki feci kazada yeni gelişme: Vefat eden 9 kişinin isimleri belli oldu!

Yaşam

Antalya'daki feci kazada yeni gelişme: Vefat eden 9 kişinin isimleri belli oldu!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23