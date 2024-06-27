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Gündem Saatte bir İHA düşürmeye başladılar! 7 insansız hava aracı vuruldu
Gündem

Saatte bir İHA düşürmeye başladılar! 7 insansız hava aracı vuruldu

Yeniakit Publisher
2024-06-27 11:39:00 -
Saatte bir İHA düşürmeye başladılar! 7 insansız hava aracı vuruldu

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim devam ederken iki taraf sürekli karşılıklı insansız hava aracı düşürüyor. Son olarak Moskova yönetimi, 7 insansız hava aracını imha etmeyi başardı.

Rusya hava savunma güçlerinin ülkenin Tver, Moskova ve Belgorod bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 7 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin geçen gece uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, görev başındaki hava savunma sistemlerinin ülkenin merkezindeki Tver bölgesinde 4, Moskova bölgesinde 2 ve Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinde 1 İHA imha ettiği kaydedildi.

Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.

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