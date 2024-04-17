Saat&Saat, çocukların gelişimine katkı sağlamak için çalışmalarına devam ediyor!

Proje kapsamında, çocukların bedensel sağlık ve gelişimlerini desteklemek için "akıllı biyolojik saat" ve "akıllı zaman yönetimi" kavramları öne çıkarılarak, özellikle öğrencilerin internet, tablet, TV, bilgisayar gibi teknolojileri kullanırken eğitim, spor, aile ve arkadaş dengesini kurmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. "Akıllı Saatler Öğrenci Gelişim Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi", 3 yıldır projeyi devam ettirerek bu sene de Türkiye genelinde 300 okul ve 65 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyor ve İstanbul, Ankara, İzmir ve Edirne illerindeki Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri iş birliğiyle yürütülüyor.

Saat&Saat, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlarken, onların sağlıklı büyümelerine ve başarılı bir geleceğe adım atmalarına destek olmaya devam ediyor.