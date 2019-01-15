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Saatler süren savunmasında darbedeki rolüne değinmedi

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili davada, ÖKK personeli eski binbaşı Adnan Arıkan, yaklaşık 7 saat süren savunmasında, darbe girişimi sırasındaki eylemlerine değinmedi.

15 Ocak 2019 Salı 06:53
Saatler süren savunmasında darbedeki rolüne değinmedi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı "Çatı" davasına devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı karargahını işgal eden Özel Kuvvetler Komutanlığı (ÖKK) personelinin başında bulunan isimlerden eski binbaşı Adnan Arıkan hakim karşısına çıktı.

Müştekiler ve şehit yakınları tepki gösterdi

Savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapması için söz verilen Arıkan, yaklaşık 7 saat süren savunmasında, darbe girişimi sırasındaki eylemlerine değinmedi.  

Mahkeme Başkanı tarafından esasa ilişkin savunma yapması için uyarılan Arıkan'a tepki gösteren müştekiler ve şehit yakınları da "Darbe akşamı neler yaptın, onlardan bahset." diye seslendi.

"Kendini değil başkasını savunuyor"

Savunmasında, 15 Temmuz ihanet girişimi için sıklıkla "sözde darbe girişimi" diyen sanık Arıkan, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta heyetine yönelik suçlayıcı ifadeler kullandı.

Dava dosyasındaki bazı sanıkların savunmalarını hatırlatarak söz konusu kişilerin suçsuz olduğunu iddia eden Arıkan'a, Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, "Kendini değil başkasını savunuyor." dedi.

Savunmasının sonunda suçsuz olduğunu savunan Arıkan, beraatini talep etti. 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 07:28
  1. Ankara
  2. 15 Temmuz
  3. çatı
  4. darbe girişimi
  5. FETÖ
  6. Fetullahçı Terör Örgütü
  7. Yurtta Sulh Konseyi
  8. Anadolu Ajansı

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