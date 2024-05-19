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Gündem Saatler önce açılış yapmışlardı! Aliyev'den Reisi mesajı
Gündem

Saatler önce açılış yapmışlardı! Aliyev'den Reisi mesajı

Yeniakit Publisher
2024-05-19 19:44:00 - 2024-05-19 20:14:37

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter kazasına ilişkin açıklama yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Komşu, dost ve kardeş bir ülke olan Azerbaycan her türlü desteği vermeye hazırdır." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile dostane bir şekilde ayrıldıktan sonra yüksek heyeti taşıyan helikopterin İran'da kaza inişi yaptığı haberi bizi ciddi şekilde endişelendirdi. Yüce Allah'a dualarımız Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetledir. Komşu, dost ve kardeş bir ülke olan Azerbaycan her türlü desteği vermeye hazırdır."

Aliyev ve Reisi açılış yapmıştı

Aliyev ve Reisi, bu sabah iki ülke sınırında Kız Kalesi ve Hudaferin barajlarının açılışını yapmıştı. Baraj açılışı töreni dönüşünde Reisi'yi taşıyan helikopterin hava şartları nedeniyle sert iniş yaptığı kaydedilmişti.

Reisi'yi taşıyan helikopterde aralarında Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da bulunduğu bazı yetkililerin olduğu bildirilmişti.


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Alp

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