Saatler kala heyecan veren paylaşım! Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni müjdeyi duyuracak
2022 yılının son kabinesini işaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı müjdeler açıklayacağını ifade etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 2022 yılının son toplantısını yapacak.
Başkan Erdoğan da Erzurum'da yaptığı açıklamada "Pazartesi günü bu konuda yeni müjdeleri milletimizle paylaşacağız" demişti. Enerjide yeni haberler için gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi.
Dikkat çeken paylaşım
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından heyecan veren bir video paylaştı.