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Gündem Saatler kala heyecan veren paylaşım! Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni müjdeyi duyuracak
Gündem

Saatler kala heyecan veren paylaşım! Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni müjdeyi duyuracak

2022 yılının son kabinesini işaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı müjdeler açıklayacağını ifade etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-12-26 00:02:00 -

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 2022 yılının son toplantısını yapacak.

Başkan Erdoğan da Erzurum'da yaptığı açıklamada "Pazartesi günü bu konuda yeni müjdeleri milletimizle paylaşacağız" demişti. Enerjide yeni haberler için gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi.

Dikkat çeken paylaşım

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından heyecan veren bir video paylaştı.

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Yorumlar

Bahoni

Aman müjde müjde vermesin arkasından zam zam zam geliyor.

Putsavar

CANIMIZ CANANIMIZ MALIMIZ ÇOLUK ÇOCUK YOLUNA FEDA OLSUN KOCA REİS.YA HAK
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