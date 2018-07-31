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Saatler 14.30'u gösterdiğinde... Külliye'de sıcak saatler

24 Haziran seçimleriyle hayata geçen yeni sistemle birlikte oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Erdoğan başkanlığında bugün saat 14.30'da ikinci kez toplanacak.

31 Temmuz 2018 Salı 11:01
Saatler 14.30'u gösterdiğinde... Külliye'de sıcak saatler

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün saat 14.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ikinci kez toplanacak.

24 Haziran seçimleriyle yeni sistemin hayata geçmesinin ardından ikinci kez toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin öncelikli gündem maddesi, ABD Başkanı Donald Trump ile Yardımcısı Mike Pence'in, Papaz Andrew Craig Brunson'un yargılanması üzerinden Türkiye'ye yaptırımda bulunacaklarına dair açıklamaları olacak.

BAŞKAN ERDOĞAN'A SUNUM YAPACAKLAR

Öte yandan göreve başladıkları günden bu yana sivil toplum kuruluşları, ilgili kurumlar ve paydaşlarıyla bir araya gelerek kendi alanlarına ilişkin yol haritası belirleyen bakanların, kısa ve uzun vadedeki eylem planlarına ilişkin Başkan Erdoğan'a sunum yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ilk toplantısını 13 Temmuz Cuma günü gerçekleştirmişti.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 11:01
  1. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
  2. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi
  3. Donald Trump
  4. Mike Pence
  5. Papaz Andrew Craig Brunson
  6. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • davincidavinci59 dk önce
    oooooo sayın Hulusi Akar milli savunma bakanı olarak mevcut görünüyor.Gerçekten kendisine saygım var.Ancak Sayın Hulusi Akar orduda mutlak itaat emirlere koşulsuz itaat konusunu çözecek mi acaba.15 temmuzda çok asker tutuklandı bu yüzden.artık askerler emirlere uymayabilecek mi.mesela pkk ya operasyona gönderilen bir asker er -erbaş -uzman ben gitmiyorum banane nereden bileceğim yalan söylemediğini bana önce ispatla ben bi düşüneyim araştırayım 1-2 gün diyebilecek mi :)) yok eğer diyemiyecekse o zaman fetöcü olmayan askerler neden cezaevinde.kamuouyu fetöcü olmayan suçu asker olmak olan ancak fetönün darbe girişimi yüzünden cezaevinde yatmakta olan askerler için özellikle er ve erbaşlar için bi açıklama bekliyor
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