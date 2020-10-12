Saakaşvili'ye Yunanistan'da yumruklu saldırı

Gürcistan'da 31 Ekim'de yapılacak parlamento seçimlerine hazırlık için Gürcü göçmenlerle buluşmak için Yunanistan'a giden eski Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili, yumruklu saldırıya maruz kaldı.

Sputnik'in haberine göre; Saakaşvili, göçmenlerle bir araya geleceği binanın yakınında kapşonlu bir gencin saldırısına uğradı. Görüntülerde Saakaşvili'nin, kafasına birkaç yumruk darbesi aldığı görüldü.

Olay sonucu birkaç kişi daha yaralanırken Mihail Saakaşvili'nin saldırıya rağmen Gürcülerle buluştuğu ve planlarını anlattığı bildirildi.

Saakaşvili, bir televizyona yaptığı açıklamada "Birkaç maskeli adam, yanımıza geldi ve saldırmaya çalıştı. Yunan özel kuvvetleri göz yaşartıcı gaz kullandı ve kalabalık içindeki birkaç kadın yaralandı" ifadelerini kullandı.

Rakipleri Bidzina İvanişvili ve Kaha Kaladze'ye de seslenen Mihail Saakaşvili, "Yapacak başka bir şeyiniz kalmadı mı? Bunun size bir faydası olmayacak" dedi.

Mayıs'ta Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Ukrayna Reformları İcra Komitesi Başkanı olarak atadığı Saakaşvili, ağustos ayının sonunda ülkesine döneceğini ve tekrar ülke siyasetine gireceğini belirtmişti.