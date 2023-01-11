Saadet'te toplu istifa! Akşener'in ortağı Hüseyin Baş'ın BTP'sine geçtiler
Saadet Partisi Manisa İl Başkanlığında istifa depremi yaşandı. İl Başkan Yardımcısı ile birlikte 35 kişi, Meral Akşener'in ortağı Hüseyin Baş'ın Bağımsız Türkiye Partisi'ne geçti.
Saadet Partisi Manisa İl Başkan Yardımcısı Mustafa Uslu ve beraberindeki 35 kişi, istifa ederek Hüseyin Baş'ın partisine katıldı.
Saadet Partisi’nden istifa eden Uslu, BTP'nin Manisa il sorumlusu olarak görev aldığını söyledi.
'Manisa'da BTP'yi hızla büyüteceğiz'
Uslu BTP'ye katıldıkları törende şu ifadleeri kullandı:
35 kişilik ekibim ile BTP’yi Manisa’da hızla büyüteceğiz. Hedefimiz Manisa’da yüzde 10’u yakalamak. Görevi devir aldığım andan itibaren bütün ilçeleri ziyaret edeceğim. Kurulmamış olan ilçe teşkilatlarını hızla kuracağız.