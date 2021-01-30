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Siyaset Saadet'te 'Asiltürk' paniği sürüyor: 'Partimiz AKP-MHP sofrasına meze olmaz'
Siyaset

Saadet'te 'Asiltürk' paniği sürüyor: 'Partimiz AKP-MHP sofrasına meze olmaz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaretinden sonra panik havasına bürünen Saadet Partililerden birbiri ardına açıklamalar geliyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-30 18:16:00 -
Saadet'te 'Asiltürk' paniği sürüyor: 'Partimiz AKP-MHP sofrasına meze olmaz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaretinden sonra gündeme gelen 'ittifak' iddiaları Saadet Partili isimlerde paniğe sebep oldu.

'Ziyaretin sadece bir nezaket ziyareti olmadığının farkındayız'

Saadet Partisi Diyarbakır İl Başkanı Fesih Bozan, Oğuzhan Asiltürk'ün açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "İktidarın mevcut durumuyla Cumhur İttifakı’na girmek elbette doğru görünmüyor." diyen Bozan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Asiltürk'ü ziyaretini şöyle değerlendirdi: "Bu ziyaretin sadece bir nezaket ziyaretinden ibaret olmadığının ve kaybetmek üzere olduğu iktidara destek amaçlı zemin arama çabası olduğunun farkındayız. Saadet Partisi AKP-MHP sofrasına meze olmaz."

'İzin vermeyeceğiz'

Öte yandan Saadet Partili Ali Aktaş da twitter hesabından paylaşımlarda bulunmaya devam etti. Aktaş bugünkü paylaşımında, "Ahlak, adalet, özgürlük, ekmek ve ihtiram dolu bir Türkiye var etmek için onurlu bir mücadele yürüten Saadet Partisi, son 19 yılın ürettiği çürüme ve dindarlardan uzaklaşma aşamasında bu çürümeye kendini ortak etmeyecektir. Hareketin ötenazi yaptırılmasına izin verilemez." dedi.

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