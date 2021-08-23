Saadetlilerle İP'liler CHP'li Kani'ye çok kızacak! Yüce Kur'an'dan rahatsızlıkları bitmiyor

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15 Temmuz hain darbe girişiminde, asker görünümlü teröristler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni hedef almış, tarihinde ilk defa saldırıya uğrayan meclis binasının bir kısmı hasar görmüştü. Darbe girişiminden sonra TBMM binasının bazı bölümlerinde mimari değişiklik yapıldı. Bu kapsamda, TBMM kütüphanesine, Kur'an-ı Kerim okuma yeri ile Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bazı kitaplarının yer alacağı alanlar eklendi.

İşte CHP'nin gerçek yüzü!

TBMM kütüphanesinde Kur'an-ı Kerim okunacak alan oluşturulması CHP İzmir Milletvekili Kani Beko'yu rahatsız etti. CHP'li Beko, Cengiz Aldemir'e konuştu. "Dini işlerle ilgili mekanların yeri Meclis değildir." diyerek CHP'nin gerçek yüzünü ortaya koyan Beko, şunları söyledi:

İslami inançlara zarar verirmiş!

"Eğer insanlar dini ihtiyaçlarını gidermek istiyorlarsa Meclis'e çok yakın bir mesafede olan, Kocatepe Camisi'nin altındaki Kur'an okuma ve dinlenme salonlarının bulunduğu, Diyanet İşleri'ne bağlı büyük bir mekana dikkat çekmek isterim. Dini inançları yapmanın yeri ayrıdır siyasetin ayrı. Böyle davranışlar İslami inançlara zarar vermektedir."

Gözler İP'lilerle SP'lilerde

CHP'li Kani Beko'nun açıklamasından sonra gözler solcularla ittifakı düşünen Saadet Partililer ile milliyetçi geçinen İP'lilere çevrildi. Şimdi kamuoyu, SP'lilerle İP'lilerin Yüce Kur'an'dan rahatsız olan CHP zihniyetine ne cevap vereceklerini merak ediyor.