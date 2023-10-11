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Siyaset Saadet Partisi'nin Grup toplantısında 'Hamas' sloganları!
Siyaset

Saadet Partisi'nin Grup toplantısında 'Hamas' sloganları!

Yeniakit Publisher
2023-10-11 15:18:00 - 2023-10-11 15:19:10

Saadet Partisi'nin TBMM'deki Grup toplantısında Hamas'a sloganlarla destek verildi.

Toplantıda Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu konuştu.

Ahmet Davutoğlu, İsrail'in Filistin'e yönelik zulmüne ilişkin eleştirilerde bulunurken, salondakiler "Hamas’a selam, direnişe devam" sloganları attı.

Saadet Partisi pazar günü HÜDA PAR'ın öncülüğündeki Filistin mitingine katılacak.

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