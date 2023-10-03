Saadet Partisi’nin aşı çelişkisi!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, aşı konusunda Saadet Partisi'nin çelişkili tutumunu eleştirdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Peşinen söyleyeyim..

Korona aşısı olmamıştım..

Bu kendi tercihimdi..

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Ama Sağlık Bakanı’nın, uzmanların “Özellikle tehlike altındaki belli gruptaki kişiler, mutlaka aşı olmalı” dediği bir süreçte..

Ne yazılarımda, ne de Akit TV’de hafta içi yayınlanan Manşetlerin Dili programında bir defa bile, kimseye, “aşı olmayın” tavsiyesinde bulunmadım.

Hatta, belki etkilenen olabilir diye, kendimin aşı olmadığımı da çok fazla tekrarlamadım..

O tarihlerde, özellikle Saadet Partisi cenahındaki kardeşlerimiz, aşının bir “üst akıl” işi olduğunu söylediler, AK Parti’nin de “üst akıl”ın oyuncağı olduğu için, bunu zorunlu tutmaya kalkıştığını, aşı olmayanların belli haklardan yararlanamadığını belirtip, aleyhte propaganda yaptılar..

Her şeye rağmen, yine de hoşgörü ile bakıp, “benim aşı olmama kararım gibi, onlar da bu yönde bir görüş açıklaması yapabilirler..” diye düşündüm, çok sert bir eleştiri getirmedim..

Ama, AK Parti iktidarını, üst akıl ile anlaşmalı işler kotarmakla suçlamaları, gerçekten bir kenara not edilecek cinstendi..

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