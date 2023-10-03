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Siyaset Saadet Partisi’nin aşı çelişkisi!
Siyaset

Saadet Partisi’nin aşı çelişkisi!

Yeniakit Publisher
2023-10-03 10:46:00 -
Saadet Partisi’nin aşı çelişkisi!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Saadet Partisi’nin aşı çelişkisi!" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, aşı konusunda Saadet Partisi'nin çelişkili tutumunu eleştirdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Peşinen söyleyeyim..

Korona aşısı olmamıştım..

Bu kendi tercihimdi..
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ama Sağlık Bakanı’nın, uzmanların “Özellikle tehlike altındaki belli gruptaki kişiler, mutlaka aşı olmalı” dediği bir süreçte..

Ne yazılarımda, ne de Akit TV’de hafta içi yayınlanan Manşetlerin Dili programında bir defa bile, kimseye, “aşı olmayın” tavsiyesinde bulunmadım.

Hatta, belki etkilenen olabilir diye, kendimin aşı olmadığımı da çok fazla tekrarlamadım..

O tarihlerde, özellikle Saadet Partisi cenahındaki kardeşlerimiz, aşının bir “üst akıl” işi olduğunu söylediler, AK Parti’nin de “üst akıl”ın oyuncağı olduğu için, bunu zorunlu tutmaya kalkıştığını, aşı olmayanların belli haklardan yararlanamadığını belirtip, aleyhte propaganda yaptılar..

Her şeye rağmen, yine de hoşgörü ile bakıp, “benim aşı olmama kararım gibi, onlar da bu yönde bir görüş açıklaması yapabilirler..” diye düşündüm, çok sert bir eleştiri getirmedim..

Ama, AK Parti iktidarını, üst akıl ile anlaşmalı işler kotarmakla suçlamaları, gerçekten bir kenara not edilecek cinstendi..

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

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Yorumlar

TATAR RAMAZAN

bu bunak bir tv kanalında makam araçlarından dert yanıyordu,işte ben sivas belediyesindeyken şöyle yapardım böyle yapardım gibilerden,sunucu dediki sizin makam aracınız ne dedi mercedes dedi utanmaz.madem mercedeslere binenleri eleştiriyorsun sen neden mercedesle dolaşıyorsun at arabasına binsene ...boş adam boş.oyuda zaten boş.ona oy verenlerde boşşş...

hasel

İngiliz ajanlığı yapıp daha da saadetlerini pekiştirmeye çalışıyorlar.
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