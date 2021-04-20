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Siyaset Saadet Partisi'ni CHP'ye eklemlemeye çalışanların son hamlesi! Erbakan'ın amcası CHP'liymiş
Siyaset

Saadet Partisi'ni CHP'ye eklemlemeye çalışanların son hamlesi! Erbakan'ın amcası CHP'liymiş

Algı operasyonu yaparak muhafazakar kesimi CHP saflarına çekmeye çalışan solak tayfa, son olarak 1950’li yıllardaki tek parti düzenini gizleyerek Milli Görüş'ün merhum lideri Necmettin Erbakan'ın amcasının CHP'li olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 17:13:00 - 2021-04-20 17:35:02
Saadet Partisi'ni CHP'ye eklemlemeye çalışanların son hamlesi! Erbakan'ın amcası CHP'liymiş

Saadet Partisi'ni CHP'ye eklemlemeye çalışanların son hamlesi "bu kadar olmaz" dedirtti. Muhafazakar kesimin oylarını kazanmak için şekilden şekle giren solak zihniyet, şimdi de Milli Görüş'ün merhum lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan üzerinden yeni bir saçmalığı dolaşıma soktu.

Hürses Yazarı Fehmi Çalmuk, Necmettin Erbakan'ın amcasının CHP'li olduğunu ileri sürerek algı operasyonu yaptı. Sipariş usulü bir yazı kaleme alan Çalmuk, Erbakan'ın "Yusuf Ziya Özbakan" adında CHP'li bir amcası olduğunu belirtti.

1950 yılına kadar Türkiye'nin tek parti yönetiminde olduğunu ve siyasete giren herkesin CHP'li sayıldığını gizleyen Yusuf Ziya Özbakan'ın CHP'den Adana Belediye Başkanı olduğunu söyledi.

Yazıda konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

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