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Saadet Partisi'nden S-400 açıklaması! "İktidara bu konuda destek vereceğiz"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, hükümetin Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemleri ile ilgili yürüttüğü politikaya destek verdi. Karamollaoğlu, "Hükümetin yürüttüğü politikanın doğru olduğu kanaatindeyiz." dedi.

13 Haziran 2019 Perşembe 15:21
Saadet Partisi'nden S-400 açıklaması! "İktidara bu konuda destek vereceğiz"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye'nin S-400 alımına destek verdi.

Karamollaoğlu, Türkiye’nin dış politikada yaşadığı sorunlara dikkat çekerek, “S-400’ler meselesi var. F-35’lere karşı bu gündeme getiriliyor ABD tarafından. Ama F-35 ile ilgili uzmanların söyledikleri endişeye sevk ediyor. Aslında bunlar da bir fiyasko olabilir.” dedi.

Temel Karamollaoğlu, konuşmasını şöyle devam ettirdi:

“ABD bizi dört taraftan kuşatıyor. Akdeniz’e 2 uçak gemisi neden geldi. Başta ABD olmak üzere Türkiye bir kıskaca alınmak üzere. S-400’ler, ABD’nin ve İsrail’in yaklaşımına bakarsak bizim olmazsa olmazımızdır. Biz bu konuda hükümetin yürüttüğü politikanın doğru olduğu kanaatindeyiz. Taviz vermemesi icap eder. S-400 konusunda Rusya ile ilişkimiz kesinleşti, imalatlar bitti ve en geç iki ay içinde teslimat başlayacaktır. Türkiye bundan bir adım geri attığında artık kimse Türkiye’ye güven duymaz. Türkiye, İran, Katar ve Rusya’nın oluşturduğu birliktelik stratejik önem taşımakta. İktidara da biz bu konuda destek vereceğiz.”

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 15:21
  1. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
  2. Türkiye'nin S-400 alımı
  3. AK Parti
  4. Açıklama
  5. Saadet Partisi

YORUM YAZ

  • YazıcızadeYazıcızade26 dk önce
    Öyle dememiştir, basitlik demiştir.
  • kerim-41kerim-4133 dk önce
    Bunlarda vizyon yok Tayyip karşıtlığında solcuları çoktan aştı, Çünkü bunlar bir yerlerde talimat alıyor, Yani siz inanıyomusunuz ki, SAADET AKP de n milletvekili koparacak. ben hiç inanmam, ya bunlar bilinçli yapıyor. Erbakan Hocaya ihanet ediyor
  • bozerenbozeren36 dk önce
    sen destek versen nooluur, köstek versen noolur?!sandıktaki gücünüz kadar konuşun.
  • ÇayırağasıÇayırağası37 dk önce
    bu dümbük destek vermesin
  • Ali DENİZZAli DENİZZ39 dk önce
    Bir de Binali YILDIRIM a destek olsanız biz de milli görüş çizginizi koruduğumuzu inanırız ama maalesef proje Ekrem e destek oluyorsunuz. Keşke şartlar farklı olsa da MHP gibi milli görüş ün de ittifakı ile güçlü bir Türkiye yönetimi olsa. CHPKK ve HDPKK san ayrışabilsek. Evet AK Partinin de yanlışları var ancak bu yanlışlar CHPKK ve HDPKK dan daha yanlış değildir herhalde değil mi Milli Görüşçü mümin kardeşlerim.
  • alpagualpagu45 dk önce
    gözlerim yaşardı be......
  • Allah'ın bir kuluAllah'ın bir kulu53 dk önce
    Yok ya yanlışlıkla söylemiştir. Bu adam çarşı gibi herşeye karşı. Hangi dağda kurt öldü acaba.

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