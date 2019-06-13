Saadet Partisi'nden S-400 açıklaması! "İktidara bu konuda destek vereceğiz"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye'nin S-400 alımına destek verdi.

Karamollaoğlu, Türkiye’nin dış politikada yaşadığı sorunlara dikkat çekerek, “S-400’ler meselesi var. F-35’lere karşı bu gündeme getiriliyor ABD tarafından. Ama F-35 ile ilgili uzmanların söyledikleri endişeye sevk ediyor. Aslında bunlar da bir fiyasko olabilir.” dedi.

Temel Karamollaoğlu, konuşmasını şöyle devam ettirdi:

“ABD bizi dört taraftan kuşatıyor. Akdeniz’e 2 uçak gemisi neden geldi. Başta ABD olmak üzere Türkiye bir kıskaca alınmak üzere. S-400’ler, ABD’nin ve İsrail’in yaklaşımına bakarsak bizim olmazsa olmazımızdır. Biz bu konuda hükümetin yürüttüğü politikanın doğru olduğu kanaatindeyiz. Taviz vermemesi icap eder. S-400 konusunda Rusya ile ilişkimiz kesinleşti, imalatlar bitti ve en geç iki ay içinde teslimat başlayacaktır. Türkiye bundan bir adım geri attığında artık kimse Türkiye’ye güven duymaz. Türkiye, İran, Katar ve Rusya’nın oluşturduğu birliktelik stratejik önem taşımakta. İktidara da biz bu konuda destek vereceğiz.”