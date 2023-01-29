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Siyaset Saadet Partisi'nden 'Kürtçe eğitim' çıkışı!
Siyaset

Saadet Partisi'nden 'Kürtçe eğitim' çıkışı!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, "Anayasa'da bazı maddeler revize edilmeli" deyip, "Türklük" çıkışı yapmasından sonra, Saadet Partisi Diyarbakır İl Başkanı Abdurrahman Ergin'den de "Anadilde eğitim" açıklaması geldi.

Yeniakit Publisher
2023-01-29 16:31:00 -
Saadet Partisi'nden 'Kürtçe eğitim' çıkışı!

 Yeniakit.com.tr 

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın "Türklük" çıkışı tartışılmaya devam ederken bir açıklamada Saadet Partisi'nden geldi.

Botan Times'a konuşan Saadet Partisi Diyarbakır İl Başkanı Abdurrahman Ergin, anadilde eğitim açıklaması yaptı.

"Kürt sorunu çözümü konusunda samimi olmanız gerekiyor." dedikten sonra iktidarı hedef alan Ergin, "Eğer samimiyet yoksa zaten başarılı olamazsınız. AKP'nin başarısızlığı gibi. Sadece partisinin oylarını almak için bu meseleye el attı" ifadelerini kullandı.

Abdurrahman Ergin, şunları söyledi:

İnsanlar kendi anadilleriyle kıymet görmek istiyor. Kürtçe eğitim dili olmalı. Yani değer görsün ve tüm devlet kurumlarında konuşulmalı. Örnek olarak, siz Arapça ve İngilizce sağlık hizmeti alabiliyorsunuz ancak bu hizmeti Kürtçe alamıyorsunuz. Bu haksızlık değil mi? Bunun önündeki engelleri kaldıracağız.

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