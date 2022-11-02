Saadet Partisi'nden Hüseyin Baş'a veto!

Yeniakit.com.tr

FOX TV canlı yayınında "Beni de masaya alın" diye yalvaran TDP Genel Başkanı Hüseyin Baş'a Saadet Partisi'nden veto geldi.

Saadet Sözcüsü Birol Aydın, TV 5 canlı yayınında konuştu.

6'lı masaya ilişkin, "Yaklaşan seçimlerde en yüksek oyu alabilecek bir varlığı bir stratejiyi ortaya koymak masanın temel hedefidir." açıklamasında bulunan Aydın, "Genişlemekten kasıt o masaya bir sandalye daha koymak olmasa gerek." diyerek Hüseyin Baş'a sıcak bakmadıklarını açıkladı.

'Çok güven verici bir durum değil'

BTP'den başka muhalif partilerin de masaya katılma isteğinin olduğunu söyleyen Saadet'li Güven, şu ifadeleri kullandı:

Bize de doğrudan ya da dolaylı masada olmak istediğini, ittifak içinde olmak istediğini dile getiren talep eden partiler var, masaya 7'yi, 8'i, 9'u 10'nu, 15'i koymak çok sürdürülebilir, çok güven verici bir durum değildir. Masa talep eden herkesi kucaklayacak şekilde bir formata bürünecektir, ama bu masaya sandalye ilave ederek değil.