Saadet Partisi'nden Halk TV'ye: Tam bir siyonist zihniyet

CHP'ye yakınlığıyla bilinen ve fondaş olarak adlandırılan Halk TV'ye Saadet Partisi'nden üst düzey tepki geldi. Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran, Halk TV için, "Tam bir işbirlikçi, tam bir siyonist zihniyet mahsulü" dedi.

Atlantik ve Batı ülkelerinin desteklediği altılı masa içerisinde yaşanan siyasi ikbal mücadelesi ve taht kavgası, seçime kısa süre kala harlandı. Henüz cumhurbaşkanı adayı için bir isimde mutabık kalamayan muhalefetin irili ufaklı partileri arasında soğuk rüzgârlar esiyor.

Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran, altılı masadaki ittifak ortakları CHP'ye yakınlığıyla bilinen ve "fondaş" olarak tanımlanan Halk TV'nin yayın politikasına sert ifadelerle yüklendi.

"Tam bir işbirlikçi, tam bir siyonist zihniyet mahsulüdür"

Twitter hesabından paylaşım yapan Erduran, "Saadet Partisi'ni yok sayan bu Halk TV denen kanal, halkın kanalı filan değil. Tam bir işbirlikçi, tam bir siyonist zihniyet mahsulüdür." sözlerini kullandı.