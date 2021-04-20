Saadet Partisi'nden CHP'li isme sert tepki

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 128 milyar dolar tartışmalarıyla ilgili Twitter'daki hesabından Aylan bebeğin fotoğrafıyla yaptığı paylaşım tepki çekti.

Döviz rezervi tartışmalarıyla ilgili paylaşım yapan Kaftancıoğlu, Twitter'da Suriye'deki iç savaştan kaçarak Avrupa'ya gitmek isterken bindikleri tekne batan ve 2 Eylül 2015 tarihinde cesedi Bodrum'da sahile vuran Aylan Kürdi bebeğin fotoğrafını da kullandı. Kaftancıoğlu'nun paylaşımına hem siyasilerden hem de vatandaşlardan tepki yağdı.

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, ‘Aylan Bebeğin cansız bedeninin kıyıya vurduğu fotoğrafı siyasi bir dolgu malzemesi haline getirmek en basit ifadeyle aymazlık ve çirkinliktir. Bu paylaşımı yaparken hiç düşünmediniz mi, hiç akletmediniz mi? Yüreğiniz hiç mi sızlamadı?’ ifadelerini kullandı.