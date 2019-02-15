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Saadet Partisi’nden Akit’e ziyaret

Saadet Partisi (SP) Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Cemal Marasalı, 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında Yeni Akit Gazetesi Malatya Bürosunu ziyaret etti.

15 Şubat 2019 Cuma 19:54
Saadet Partisi’nden Akit’e ziyaret

 SEZAİ ERHAN  MALATYA 

Saadet Partisi Malatya İl Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Cemal Marasalı ile beraberindeki heyet, Yeni Akit Gazetesi Malatya Bürosuna bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Oldukça hoş ve samimi bir ortamda geçen ziyarette, güncel meseleler ele alındı ve birçok konuda fikir alışverişinde bulunuldu. Marasalı, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin tarihi bir önem taşıdığını vurgulayarak, “Hizmet ve başarının temelinde kişiler değil zihniyetler yatar. Milli Görüş’ün içerdiği ilkelere inanan ve bu ilkelere göre çalışan başkanlar ancak efsanevi hizmetlerin altına imza atarlar. Şahısların başarı veya başarısızlıkları, inandıkları ilke ve kurallardan kaynaklanır. Hakk’ı üstün tutanlar, ibadet aşkıyla çalışanlar, ülkesine ve insanlığa büyük hizmetler yaparlar. Çünkü Milli Görüş’ün temelinde dürüstlük vardır, samimiyet vardır. Öfke değil şefkat, zulüm değil adalet, kibir değil tevazu vardır” dedi. Marasalı, ulaşımdan altyapıya, temizlikten kaldırım yenilemeye kadar bütün hizmetlerin şehrin öncelikli ihtiyaçlarına göre planlanacağını belirterek, “Şehrin ruhuna, dokusuna aykırı yapılaşmaya karşı önlemler alacağız. Öğrenci, engelli, aile, yaşlı ve emekli dostu bir belediyecilik anlayışını hakim kılacağız” diye konuştu.

 

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 19:54
  1. Malatya
  2. Osman Cemal Marasalı
  3. Saadet Partisi
  4. 31 Mart Yerel Seçimleri
  5. Yeni Akit Gazetesi

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