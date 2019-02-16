0553 313 94 23

Saadet Partisi STK’lar ile istişareye önem veriyor

Saadet Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Cemali Marasalı, 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçim kapsamında sivil toplum kuruluşları ile istişareye devam ediyor.

16 Şubat 2019 Cumartesi 17:24
Saadet Partisi STK’lar ile istişareye önem veriyor

Saadet Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Cemali Marasalı, 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçim kapsamında sivil toplum kuruluşları ile istişareye devam ediyor.


Saadet Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Cemali Marasalı, seçim çalışmaları kapsamında, İlim Yayma Cemiyeti Malatya Şube Başkanı Mustafa Özkan ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren, İlim Yayma Cemiyeti Malatya Şube Başkanı Mustafa Özkan, “Saadet Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı kıymetli Osman Bey’i ağırlıyoruz. Kendileri bizi ziyarete geldiler bu sivil topluma değer verdiklerinin bir göstergesidir. Kendilerine tekrar çok teşekkür ediyoruz" dedi.


Saadet Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Cemali Marasalı ise İlim Yayma Cemiyeti’nden övgü ile bahsederek, “68 yıllık bir çınarın gölgesinde olmaktan dolayı mutluyuz, memnunuz. Burası 1951 yılından itibaren öğrencilere hizmet vermek için kurulmuş bir vakıf. O dönemin zor şartlarını göz önüne getirdiğimizde gerçekten bu cemiyeti kuran insanlar gençliğe, insanlığa, Türkiye’ye fayda sağlayan insanlar olmuşlar. Bu çatı altında yetişen binlerce insan Türkiye’nin yönetiminde söz sahibi olmuş. Önce ahlak ve iman diyen Saadet Partisi’nin görüşleri de İlim Yayma Cemiyeti ile örtüşüyor. İlim Yayma Cemiyeti de insana yatırımı esas almış, Allah’ını, Peygamberini bilen, vatan sevgisiyle, millet sevgisiyle halka hizmetti hakka hizmet olarak gören, ’İnsanların en hayırlısı insanlığa hizmet edendir’ felsefesini kendisine düstur edinmiş bir cemiyetimiz" şeklinde konuştu.


Özellikle insana yatırım yapan sivil toplum örgütlerinin yüceltilmesi gerektiğini ifade eden Marasalı, “Sivil toplum kuruluşlarının yüceltilmesini istiyoruz, özellikle insana yatırım yapan sivil toplum örgütlerinin yüceltilmesini istiyoruz. Her ne pahasına olursa olsun günlük siyaset içinde algılara kurban edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu vesileyle bizleri misafir eden kalplerini, yüreklerini, odalarını bize açan kardeşlerimize de şükranlarımızı arz ediyoruz" diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 17:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bellona Kayseri Basketbol farklı kazandı
    1. Bellona Kayseri Basketbol farklı..
    2. Basketbol: Erkekler Türkiye Kupası
    3. AB Türkiye Delegasyonu Bölüm Başkanı..
    4. "Hedefimiz yılda 300 bin konut..
    5. Mardin’de 2018 huzur yılı ile turist..
    6. 222 bin TL sahte banknot ele geçirildi
    7. Yıldız Dağı’nda snowboard heyecanı..
    8. Öğrenciler jandarmayı tanıdı
    9. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    10. Bilecikspor 89’da güldü
    11. "Talegani yaşasaydı savaş çıkmazdı"
    12. Anadolu Efes finalde
    13. Efeler’de ’Beş Duyu-Engelsiz Yaşam..
    14. Lider 80’den sonra güldü
    15. Mardin“Anadolu Tarih ve Kültür..
    16. Yerel seçim öncesi son anket!
    17. Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı..
    18. Sağlık Bakanı Koca: "28 Şubat’ta 1480..
    19. Eğirdir Gölü’nde kaçak avcılık denetimi
    20. Bakan Kasapoğlu, Kadınlar Spor ve..
    21. CHP’li Vekil Sancar, “Aydın’da su,..
    22. Ardahan’da seçim güvenliği toplantısı..
    23. Şuhut’ta yol denetimleri
    24. Kardeşini döverek evden attı
    25. Esenyurt’ta bir iş merkezinin..
    26. "Ayetullah Talegani ölmeseydi..
    27. Bakan Kasapoğlu’ndan Gaziantep’e 127..
    28. Bursasporlu taraftarlardan Yusuf..
    29. Yahya Kemal Beyatlı, vefatının 61...
    30. ABD katliam yaptı! 12 bin sivil..
    Öcalan maskeli provokasyon
    Öcalan maskeli provokasyon
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!

    Günün Karikatürü

    16 Şubat 2019
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü